Ile Maurice: Cancer Centre - 65 plaintes depuis janvier

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Baichoo, a indiqué que 65 plaintes concernant le National Cancer Centre (NCC) ont été enregistrées depuis janvier 2026. Il répondait à une question de la députée de Rivière-des-Anguilles-Souillac, Rubna Daureeawo.

Parmi ces plaintes, 57 ont déjà été résolues, tandis que huit font encore l'objet d'un suivi. Elles concernent notamment les soins infirmiers et la communication, les services médicaux et les délais d'attente, l'accès aux services, les dossiers des patients, ainsi que les services de diagnostic, de laboratoire et de pharmacie. Chaque plainte est enregistrée et transmise aux responsables concernés pour enquête et suivi. Le personnel est, lorsque nécessaire, rappelé à l'importance d'une communication respectueuse et empathique avec les patients et leurs proches.

Le ministre a également reconnu que les pénuries de personnel, la charge de travail et la pression exercée sur les équipes peuvent avoir un impact sur la réactivité des services et la qualité des soins.

Pour renforcer les effectifs infirmiers, le ministère prévoit le recrutement de 60 infirmiers spécialisés, notamment en soins intensifs, oncologie, dialyse, néphrologie, bloc opératoire, urgences et traumatologie. L'autorisation d'établissement a été obtenue en août 2026.

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Le ministère compte également renforcer les soins palliatifs, ainsi que l'accompagnement psychosocial des patients atteints de maladies avancées ou limitant leur espérance de vie.

Concernant le respect des protocoles, le ministre a assuré que des mesures sont prises et que du personnel supplémentaire sera déployé dans les prochaines semaines et les prochains mois afin d'améliorer la prise en charge des patients.