Ile Maurice: Adoption - Le projet de loi bientôt devant le Cabinet

La vice-Première ministre et ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être familial, Arianne Navarre-Marie, a annoncé que le projet de Child Adoption Bill est désormais finalisé et sera prochainement soumis au Cabinet. Elle répondait à une question de la députée de Rodrigues, Henriette-Manan, à l'Assemblée nationale.

La question de l'adoption est à l'étude depuis plus de dix ans. Depuis son entrée en fonction en novembre 2024, Arianne Navarre-Marie indique avoir voulu accélérer le processus législatif.

Le 17 janvier 2025, le gouvernement avait donné son feu vert pour que le ministère transmette les instructions de rédaction à l'Attorney-General's Office concernant le projet de loi sur l'adoption des enfants.

Plusieurs réunions ont ensuite été tenues avec des représentants du Prime Minister's Office, de l'Attorney-General's Office et les hauts cadres du ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être familial.

La vice-Première ministre a indiqué qu'un projet final du Child Adoption Bill a désormais été soumis à son ministère. Le texte devrait être présenté au Cabinet prochainement, marquant une nouvelle étape dans ce dossier qui fait l'objet de discussions depuis plus d'une décennie.