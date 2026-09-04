Ile Maurice: Rodrigues - Vers un nouvel hôpital moderne

3 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Divita Seesa

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, a indiqué que son ministère travaille avec des experts et consultants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur une étude de faisabilité pour la construction d'un hôpital moderne à Rodrigues. Il répondait à une question du député de Rodrigues, Francisco François.

Le rapport final de cette étude était attendu en août 2026. À la suite de sa présentation, l'Assemblée régionale de Rodrigues devra engager des discussions, notamment sur le financement et la mise en oeuvre du projet. Le ministre a précisé que les besoins futurs de l'île, les évolutions démographiques et la demande croissante en soins spécialisés et complexes seront pris en compte pour déterminer l'avenir des infrastructures et services de santé à Rodrigues.

À la Queen Elizabeth Hospital, les services de soins primaires comprennent notamment la médecine générale, la médecine communautaire et la dispensation de médicaments. Ils sont assurés par 23 médecins généralistes, dont 13 relèvent de l'Assemblée régionale de Rodrigues et 10 du ministère de la Santé, sous contrat.

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L'établissement bénéficie également de services spécialisés dans plusieurs domaines, notamment l'anesthésie, la gériatrie, la gynécologie, la chirurgie, l'urologie et la médecine générale. Des spécialistes en cardiologie, neurochirurgie, oncologie, orthopédie et autres disciplines interviennent également à différentes fréquences selon les besoins.

Le ministre a indiqué qu'en 2025, 206 patients de Rodrigues ont été transférés à Maurice pour des traitements indisponibles sur l'île. Jusqu'en juillet 2026, ils étaient déjà 119. Face au vieillissement de la population, avec la proportion de personnes âgées appelée à doubler d'ici 2064, le ministère examine également, avec l'Assemblée régionale, le renforcement de la prise en charge gériatrique, notamment en matière d'infrastructures, d'équipements et de formation du personnel.

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