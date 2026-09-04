Ile Maurice: Avinash Ramtohul - «Bâtir un avenir où les services publics suivent l'évolution technologique»

Le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, a axé son intervention sur le Road Traffic (Amendment) Bill, qu'il inscrit dans le cadre de la transformation numérique engagée par son ministère. Selon lui, ce projet de loi va «au-delà de la simple réglementation de la circulation routière» et répond à la nécessité d'adapter la législation aux nouveaux comportements et aux risques émergents, notamment face aux avancées technologiques et aux attentes de la population en matière de numérique.

Il a particulièrement mis en avant deux dispositions : l'introduction du permis de conduire numérique et la possibilité de payer en ligne les amendes liées aux infractions routières. Avec plus de 800 000 Mauriciens titulaires d'un permis de conduire, ces réformes auront un impact significatif sur la vie quotidienne de la population, a-t-il souligné.

Avinash Ramtohul a précisé que la première disposition donne une reconnaissance légale au permis de conduire numérique, qui deviendra une version électronique officielle équivalente au permis traditionnel. La seconde vise à simplifier la procédure de paiement des amendes forfaitaires. Le projet de loi permettra notamment aux usagers d'effectuer leur paiement auprès de n'importe quel tribunal et, surtout, d'avoir recours au paiement en ligne.

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Le ministre a également insisté sur le fait que la réussite du permis de conduire numérique reposera sur une collaboration entre plusieurs secteurs, notamment les services de transport, les forces de l'ordre et l'administration publique. L'interconnexion des systèmes doit ainsi favoriser une action gouvernementale plus cohérente, en évitant le fonctionnement en silos des différents services.

Le modèle traditionnel d'administration publique obligeait les citoyens à présenter à plusieurs reprises des justificatifs aux autorités, qu'il s'agisse de pièces d'identité, de permis de conduire ou de certificats. Pour le ministre, le projet de loi constitue une occasion de moderniser cette approche en facilitant la circulation de l'information entre les services et en réduisant la charge administrative imposée aux citoyens.

Le nouveau système permettra par ailleurs de générer des données actualisées sur les permis de conduire et de les recouper avec une base de données centrale. Les forces de l'ordre pourront ainsi accéder immédiatement aux informations nécessaires lors des contrôles.

En définitive, ces réformes constituent, selon Avinash Ramtohul, un tournant vers un modèle de gouvernance plus rationalisé, misant sur l'efficacité et la sécurité dans les interactions quotidiennes avec les organismes publics.

En conclusion, il a déclaré : «Ce gouvernement a choisi de bâtir un avenir où nos routes sont plus sûres, où la loi évolue au rythme de la société, où les services publics suivent l'évolution technologique.»