Ile Maurice: Grand-Baie-Poudre-d'Or - 36 nids-de-poule à réparer en septembre

Le ministre des Administrations régionales, Ranjiv Woochit, a indiqué que 36 demandes de réparation de nids-de-poule restent en suspens dans les huit villages de la circonscription Grand-Baie-Poudre-d'Or. Il répondait à une question du député, Nitish Beejan.

Depuis janvier 2025, le conseil de district a reçu 52 demandes concernant des nids-de-poule. Parmi elles, 16 ont déjà été traitées. Les reparations des 36 restantes ont été programmées pour septembre 2026.

Le ministre a expliqué que les travaux avaient été ralentis durant l'exercice 2025-2026 en raison de contraintes financières, de difficultés d'approvisionnement en bitume et en «hot premix», ainsi que d'un manque de main-d'oeuvre. Le conseil ne dispose actuellement que d'une seule équipe chargée des travaux routiers pour couvrir 19 villages des circonscriptions nos 6 et 7.

Depuis le début de l'exercice 2026-2027, 795 points ont toutefois déjà été réparés, avec environ 8 tonnes de hot premix utilisées.

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Concernant l'éclairage public, 260 demandes ont été enregistrées depuis janvier 2025. 182 ont été traitées, tandis que 78 restent en attente. Le conseil dispose actuellement d'environ 100 lanternes en stock, ce qui devrait permettre de répondre à ces demandes. Les travaux sont également prévus pour septembre, sous réserve des conditions météorologiques.

Par ailleurs, Rs 5 millions ont été prévues cette année pour l'achat d'environ 5 000 lanternes solaires. Une enveloppe supplémentaire de Rs 3 millions est prévue pour les deux prochains exercices, portant à Rs 8 millions les crédits destinés à l'éclairage supplémentaire, au remplacement des lanternes défectueuses et à l'extension du réseau.