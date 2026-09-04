Tunisie: Rentrée scolaire - 81% des élèves déjà inscrits en ligne

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Quelque 1,691 million d'élèves, soit 81% de la population concernée, se sont déjà inscrits en ligne via la plateforme , a fait savoir, ce jeudi, le ministère de l'Éducation.

Selon les données publiées par le ministère, environ 19 % des élèves n'ont pas encore achevé leur inscription à distance, soit près de 400.000 élèves.

S'agissant du paiement des frais d'inscription, 1,587 million d'élèves ont finalisé cette opération, soit 76 % des élèves concernés.

D'après la même source, 24 % des élèves n'ont pas encore réglé les frais d'inscription, ce qui représente près de 500.000 élèves.

Dans nos archives Changement climatique : Ghar El Melh adopte l'irrigation intelligente pour préserver ses ressourcesOutre l'inscription en ligne, la plateforme de la Vie scolaire, lancée en juillet dernier, vise à faciliter la communication entre l'établissement scolaire, le parent et l'élève en offrant une panoplie de services scolaires à distance.

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