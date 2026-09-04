Tunisie: Canicule et coupures de courant - Les petits éleveurs de volaille au bord de l'asphyxie

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La forte hausse des températures combinée aux coupures de courant récurrentes a provoqué des dégâts majeurs dans les exploitations agricoles tunisiennes. Ces facteurs ont entraîné la mort de pans entiers d'élevages de poulets de chair et fortement freiné la croissance des volailles, causant de lourdes pertes financières, en particulier chez les petits et moyens producteurs.

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale , le coordinateur général de la Confédération des agriculteurs et des coopératives, Houssem Kaddour, est revenu sur cette situation critique. Il précise que si les poules pondeuses résistent mieux biologiquement, la filière ponte subit quant à elle une crise de surproduction d'oeufs. Contraints de vendre à perte, plusieurs éleveurs menacent de fermer leurs installations. Face à ce constat, le responsable réclame des lignes de financement d'urgence pour équiper les exploitations contre les chocs climatiques.

Enfin, le représentant syndical a tenu à démentir catégoriquement les rumeurs sur l'injection d'hormones de croissance. Il rappelle que l'atteinte d'un poids de 2,2 kg en 40 jours découle uniquement de la sélection génétique, soulignant que l'usage d'hormones est strictement interdit en Tunisie et que la Pharmacie Centrale conserve le monopole de l'importation des médicaments vétérinaires.

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