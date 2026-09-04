Tunisie: Expatriés

Deux clubs sur Moataz Neffati

Le latéral droit Moataz Neffati va vraisemblablement quitter l'IFK Norrköping, leader détaché de la Ligue 2 suédoise. Cependant, le joueur pourrait tout autant débarquer en Pologne qu'en Suisse, alors que, dans le même temps, un club belge n'a pas encore dit son dernier mot, à savoir Louvain, même si le mercato belge ferme ses portes aujourd'hui, jeudi 3 septembre.

Concrètement donc, les clubs preneurs sont le Raków Częstochowa et le BSC Young Boys de Berne, mais Norrköping réclame plus de 10 millions de couronnes suédoises, soit environ un million d'euros, pour libérer sa pépite de 21 ans.

A noter que les mercatos polonais et suisse prendront fin respectivement les 8 et 9 septembre, ce qui laisse une marge de manoeuvre aux clubs prétendants.

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Pour revenir au polyvalent Neffati, le joueur est capable d'évoluer comme arrière droit, mais également plus haut sur le couloir où il s'est souvent distingué par sa capacité à apporter le surnombre en phase d'attaque, à dédoubler et à repiquer dans l'axe en situation de contre.

Une bataille qui se précise donc avec deux clubs qui se sont positionnés depuis quelques jours.

Aziz Harrabi signe à l'AIK Fotboll

Natif de 2002, le latéral gauche Aziz Harrabi va désormais évoluer du côté de l'élite suédoise. Transfuge des divisionnaires de Nordic United FC, Harrabi a été transféré à l'AIK Fotboll, signant un engagement de quatre ans.

But et penalty manqué pour Ben Romdhane

Mohamed Ali Ben Romdhane a signé son premier but sous les couleurs d'Al Shamal du Qatar. Le milieu tunisien, 26 ans, a marqué le 2e but des siens vers l'heure de jeu en demi-finale de Coupe du Qatar face à Al Rayan. Cependant, Al Shamal s'est incliné aux tirs au but avec Mohamed Ali Ben Romdhane qui a manqué le sixième penalty d'Al Shamal...

Le Raja va recruter Adel Bettaïeb

Le Raja Club Athletic tient un accord définitif avec l'attaquant Adel Bettaïeb, 29 ans. Aux dernières nouvelles, Bettaïeb va passer sous peu la visite médicale avant de signer officiellement en faveur des Verts.

Bettaïeb, formé à Angers, a tout d'abord évolué en Belgique avec La Louvière, puis au Luxembourg sous la casaque du F91 Dudelange. Il a ensuite poursuivi son parcours en Turquie avec Ümraniyespor et Boluspor, avant de rejoindre la Ligue roumaine avec le FC Argeș Pitești. Signataire à l'EST en juillet dernier, il a vite fait de rompre son contrat et de débuter des négociations avec le Raja, ces pourparlers ayant abouti. A noter que le mercato au Maroc ferme ses portes le 15 septembre.