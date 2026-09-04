Congo-Brazzaville: Nzango - La ligue départementale de Pointe-Noire relance ses activités

Après plusieurs mois de léthargie, la ligue départementale de Nzango de la ville océane a renoué avec sa discipline, le 30 août, au Complexe sportif par l'organisation d'un tournoi de mise en jambes.

Récemment élue à la tête de la ligue départementale de Nzango de Pointe-Noire, Marcelle Carine Ndembi veut placer son mandat sous le signe du dynamisme et de la revitalisation du Nzango dans la ville océane, porte étendard de cette discipline au Congo. Avec les autres membres de son bureau exécutif, elle a initié un tournoi de mise en jambes prélude à une autre compétition qui démarre dans peu de temps et sera qualificatif au championnat national de la discipline prévu pour le 10 septembre à Dolisie dans le département du Niari.

Le tournoi de relance a réuni trois équipes : Femme dynamique, Zanaga Nzango, Union sacrée de Pointe-Noire (USP), en présence de Joseph Biangou Ndinga, directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire. La première rencontre a vu Zanaga Nzango prendre le meilleur sur Femme dynamique sur le score de 30-28 tandis que le deuxième match a été remporté par USP qui a battu Zanaga Sport sur le score de 38 à 32.

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Au-delà des résultats enregistrés, l'important pour la ligue est de relancer les activités et redonner à nouveau le goût du Nzango aux joueuses qui ont ainsi renoué avec la compétition après plusieurs mois d'inactivité.

C'est ainsi que Marcelle Carine Ndembi a exhorté les joueuses de Nzango à reprendre avec assiduité les séances d'entrainements avec leurs différents clubs pour être en forme et défendre dignement les couleurs de Pointe-Noire à Dolisie lors du championnat national où la ville océane sera représentée par cinq équipes.

Signalons que le tournoi qualificatif au championnat national de Dolisie va réunir huit équipes qui seront scindées en deux poules de quatre. Il se jouera selon la formule match à élimination directe.

Toutes les équipes participantes doivent se mettre déja en règle et se conformer au règlement de la discipline, ont dit en guise d'exhortation les responsables du Nzango à Pointe-Noire aux responsables des clubs et à leurs représentants.