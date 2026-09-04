Congo-Brazzaville: Musique - Elveronne Ndinga va enflammer le Mess mixte de Garnison de Pointe-Noire

3 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

La chanteuse de musique tradi-moderne, Elveronne Ndinga, va se produire, ce 4 septembre, au Mess mixte de garnison de la ville océane. Son concert s'annonce comme l'un des rendez-vous live les plus attendus de l'année.

Pour la toute première fois en terre Mâ Loango, Elvéronne Ndinga promet un show monumental, la chanteuse s'apprête à livrer une nouvelle démonstration de son talent à travers un show musical inédit que les fans n'oublieront jamais. En pleine ascension, Elvéronne Ndinga a une voix douce et chaleureuse. Ses morceaux, à la fois intimes et fédérateurs, lui ont permis de s'imposer comme l'une des figures montantes de la musique tradi-moderne.

Dans le cadre du Mess mixte de garnison, elle proposera un show à grande échelle, mêlant énergie scénique et interprétation intimiste de ses tubes comme « Dzeme », « Avant-Goût», « Estomac d'amour », « Mabina ya Lekeleke », « Mokili ya bato ».

Avec des mélodies qui mélangent des sonorités, rythmes et instruments traditionnels du Congo, Elvéronne Ndinga va enchanter toute la ville de Pointe-Noire.

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Notons que pour toucher un public beaucoup plus large, Elvéronne Ndinga va pendant ce concert opter pour une prestation qui mêle à la fois la musique et les voix congolaises aux influences étrangères.

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