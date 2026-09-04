Congo-Brazzaville: Urbanisme - Le marché Makoulou Ngoulou se dégrade davantage

Situé dans le quatrième arrondissement de Pointe-Noire, le marché du peuple dit marché Makoulou Ngoulou, dans le quartier Nkouikou, souffre d'une dégradation avancée caractérisée par l'insalubrité et l'accumulation d'ordures autour des étalages, des bacs à ordures, dégageant des odeurs nauséabondes.

La dégradation avancée du marché Makoulou Ngoulou suscite des préoccupations au sein de la population, sa capacité d'accueil ne répond plus aux besoins croissants de la population environnante.

Il y a quelques jours, Edith Yolande Ketta-Mbanguyd, administrateur-maire de l'arrondissement 4 Loandjili, s'est rendue dans ce marché pour constater son état de dégradation, dont une partie de la toiture présente déjà un risque d'effondrement.

Accompagnée des autorités locales et des membres du comité du marché, l'administrateur-maire a profité de cet instant pour sensibiliser les commerçants à la nécessité d'une éventuelle délocalisation temporaire avant les travaux de réhabilitation prévus dans le cadre du projet de résilience et de réhabilitation urbaine (PRRU), financé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Etat congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ce faire, Edith Yolande Ketta-Mbanguyd a tenu une séance de travail avec les membres du comité du marché Makoulou Ngoulou et le chef du quartier 406.

Cette rencontre, qui a porté sur les préparatifs de la réhabilitation de ce marché, a permis à l'administrateur-maire d' appeler l'ensemble des parties prenantes à renforcer leur collaboration afin d'assurer la réussite de ce projet dont le plus grand bénéficiaire demeure la population.

Il sied de rappeler que dans le processus de réhabilitation du marché Makoulou Ngoulou, une rencontre a également été organisée, il y a quelques jours à Pointe-Noire, réunissant les représentants de la mairie centrale, ceux de la mairie de Loandjili et les différents acteurs concernés. Cette séance de travail a permis de réaffirmer l'engagement de l'Etat congolais et de la Banque mondiale à concrétiser ce projet au bénéfice des commerçants et de la population. Soulignons que le projet de réhabilitation du marché Makoulou Ngoulou représente un pas en avant vers un environnement plus propre et plus sain pour tous ceux qui dépendent de ce marché pour leur gagne-pain et leurs besoins quotidiens.