Congo-Brazzaville: BEPC 2026 - Le collège marianiste de Voka réalise un taux de réussite de 100 %

Le collège marianiste de Voka, situé à proximité de Boko, dans le département du Pool, a enregistré un taux de réussite de 100 % au brevet d'études du premier cycle (BEPC), session 2026. Les treize candidats présentés ont été déclarés admis.

Sans chercher à établir un quelconque palmarès, le directeur de l'établissement, frère Simplice Pascal Momuanton, se félicite de ces résultats qui, selon lui, s'inscrivent dans la continuité des performances réalisées par le collège à chaque session du brevet.

Implanté à proximité de la route menant à Boko, le Chaminade Institut, communément appelé collège de Voka, se veut un cadre d'apprentissage favorisant à la fois l'excellence scolaire et le vivre-ensemble. L'établissement accueille des jeunes issus de différents villages et, pour certains, de Brazzaville, dans un environnement marqué par la recherche de la qualité de l'enseignement.

Fondé par les religieux marianistes, le collège a ouvert ses portes en 2009, en réponse à la demande de la population locale qui souhaite disposer d'un établissement scolaire permettant à leurs enfants d'étudier à proximité de leur lieu de résidence.

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Au cours de l'année scolaire 2025-2026, le complexe scolaire a accueilli quelque 80 élèves de la classe de sixième à la troisième. Sa vocation est notamment de constituer un espace où les élèves apprennent à vivre ensemble, tout en développant leurs connaissances et leurs savoir-faire.

Afin de permettre aux enfants des villages environnants, mais également à ceux venus de Brazzaville de suivre leur scolarité dans de bonnes conditions, l'établissement, avec l'appui de la Fondation Marianiste, s'est doté d'un internat. Celui-ci comprend deux bâtiments distincts, l'un réservé aux filles et l'autre aux garçons. L'implantation du collège de Voka repose sur un projet éducatif et pastoral inspiré de la tradition éducative marianiste. Dans un cadre paisible et verdoyant, l'établissement entend offrir aux élèves les conditions nécessaires à leur épanouissement humain, intellectuel et spirituel.