Congo-Brazzaville: Livres - Levy Charlie Nganfouomo compare le droit de la Cémac au droit congolais

3 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

Juriste et inspecteur des douanes, Levy Charlie Nganfouomo a récemment rendu public à Brazzaville son ouvrage intitulé « Le droit douanier de la Cémac à l'épreuve du droit commun congolais » en présence des universitaires, des juristes, des douaniers, des étudiants ainsi que des passionnés de la littérature juridique.

Présenté comme une contribution à la doctrine juridique congolaise, ce livre s'intéresse particulièrement aux rapports entre le droit douanier de la Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et le droit commun congolais. Il met en exergue une problématique centrale, celle de l'articulation entre les normes communautaires applicables dans l'espace Cémac et les dispositions du droit interne congolais

Levy Charlie Nganfouomo brosse à travers son livre un panorama du droit douanier de la Cémac et du droit commun congolais. Il s'agit là d'une approche qui contribue vraisemblablement à une meilleure compréhension des interactions entre les différentes sources normatives qui encadrent l'activité douanière.

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Publié aux éditions L'Harmattan Congo, « Le droit douanier de la Cémac à l'épreuve du droit commun congolais » est présenté comme le fruit de plusieurs années d'expérience de l'auteur au sein de l'administration douanière combiné à un travail de recherche universitaire. À travers cet ouvrage, Levy Charlie Nganfouomo entend contribuer à la meilleure compréhension des mécanismes juridiques qui encadrent l'activité douanière. L'originalité de l'approche qu'il a développée dans ce livre met en perspective le droit douanier communautaire et le droit douanier commun congolais

Notons que Levy Charlie Nganfouomo est le troisième auteur au niveau national à publier un livre sur le droit douanier, donnant à son travail une portée particulière dans un domaine encore relativement peu exploré par la littérature juridique congolaise.

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