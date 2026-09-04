Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage à Jean Grégoire Boukoulou

La nation reconnaissante a rendu un hommage, le 2 août, au Palais des congrès à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Culture et des Arts, Jean Grégoire Boukoulou, décédé à l'âge de 97 ans. La cérémonie d'adieu a été placée sous l'autorité du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, représentant le président de la République.

Figure emblématique de la construction de l'État post-indépendance, Jean-Grégoire Boukoulou a incarné le parcours d'un cadre supérieur ayant contribué à la structuration de l'administration nationale. Son engagement, marqué par une obligation de résultats, a été salué comme un pilier dans la consolidation des institutions et la promotion de l'identité culturelle du Congo.

Dans l'oraison funèbre lue par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, on a reconnu ses qualités d'éducateur, de pédagogue, d'administrateur compétent, de responsable politique loyal et d'homme dans sa diversité avec ses passions et ses convictions. « Il est des hommes dont le passage sur terre aura impacté des générations entières de par leur altruisme. Ces hommes ne sont pas appelés à mourir, ils survivent dans le temps », a rappelé le ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs devant la dépouille du disparu, avant de s'incliner en signe de respect. Les témoignages recueillis sur place ont souligné le souvenir d'un ministre brillant, dont le travail et le dévouement ont marqué des générations entières. « Il a fait vraiment du boulot, c'est avec beaucoup de regrets qu'on le voit partir, mais la vie a voulu que son tour arrive », a confié un proche.

La dépouille de Jean Grégoire Boukoulou a été transportée à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, pour y être inhumée conformément à ses dernières volontés.