Gabon: Makokou - L'ANINF rapproche les services numériques des populations

À Makokou, la transformation numérique prend désormais une dimension plus concrète. Profitant de la Fête de la Libération, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a déployé plusieurs équipements destinés à améliorer l'accès à Internet et aux services administratifs digitalisés dans la capitale de l'Ogooué-Ivindo.

Deux espaces Wi-Fi publics ont été installés à la Place de l'Indépendance et au stade Alexandre Sambat. Implantés dans des lieux très fréquentés, ces points d'accès participent à l'ouverture progressive des infrastructures numériques vers l'intérieur du pays, loin d'une concentration uniquement centrée sur Libreville.

Pour la jeunesse de Makokou, l'intérêt est particulièrement important. Dans une ville où les besoins en accès à l'information, à la formation, aux opportunités professionnelles et aux services en ligne sont croissants, ces espaces connectés peuvent constituer de véritables outils d'ouverture. Étudiants, jeunes entrepreneurs, demandeurs d'emploi ou porteurs de projets disposent ainsi de nouveaux points d'accès au numérique.

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L'ANINF a également assuré l'installation technique d'un centre d'enrôlement destiné aux permis de conduire digitalisés. Le dispositif repose sur un réseau informatique local, une connexion Internet dédiée ainsi qu'un environnement électrique sécurisé comprenant des circuits spécifiques, des onduleurs et des régulateurs de tension.

Cette démarche fait écho aux orientations présentées par le directeur général de l'ANINF, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, lors de l'Ivindo Economic Forum. Il y avait placé les infrastructures et l'inclusion numérique parmi les enjeux majeurs du développement territorial. « Le numérique doit avoir un impact direct sur le quotidien des populations, en facilitant l'accès à l'information et aux services de base », résume l'esprit de son intervention.

L'action arrive surtout à un moment opportun. Alors que Makokou connaît une nouvelle dynamique de développement, portée par plusieurs investissements et projets structurants, l'amélioration de la connectivité devient un accompagnement indispensable de cette transformation.

Cette orientation s'inscrit également dans la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place le numérique, la modernisation de l'administration et le développement équilibré des territoires parmi les leviers de transformation du pays.

À Makokou, l'ANINF ne fait donc pas seulement arriver Internet dans l'espace public : elle accompagne une ville en mouvement et donne notamment à sa jeunesse davantage d'outils pour prendre part aux nouvelles opportunités qui se dessinent.