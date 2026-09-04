Angola: Le Président João Lourenço en déplacement de travail dans la province de Cunene

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rendra vendredi dans la province de Cunene où, parmi d'autres activités, il procédera samedi à l'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve, deux ouvrages stratégiques destinés à lutter contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola.

Ces deux infrastructures ont été conçues pour renforcer la disponibilité des ressources en eau et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations affectées par la sécheresse dans cette région.

Selon le secrétaire du Président de la République chargé des Affaires de communication institutionnelle et de presse, Luís Fernando, les cérémonies inaugurales se dérouleront en présence du Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en qualité d'invité spécial.

Au premier jour de sa visite, le Président João Lourenço inaugurera par ailleurs une infrastructure destinée à la jeunesse, une initiative de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire, dont la marraine et principale promotrice est la première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la fin de l'après-midi de samedi, le Président congolais regagnera Kinshasa, tandis que João Lourenço retournera à Luanda, au terme de sa visite de travail dans la province de Cunene.

Pour l'Exécutif angolais, l'inauguration de ces barrages ne vise pas seulement à accroître la disponibilité de l'eau dans la région, mais également à promouvoir le développement socio-économique et à dynamiser l'économie de cette partie du pays, notamment grâce à la création d'opportunités, à la génération d'emplois et à la réduction des maladies d'origine hydrique, entre autres retombées positives.

Le barrage de Ndúe, situé dans le bassin hydrographique de la rivière Cuvelai, présente une hauteur de 32,80 mètres et une longueur de 1 500 mètres. Il est doté d'un réseau de canaux d'adduction d'une longueur de 75 kilomètres ainsi que de 15 chimpacas, et s'étend sur les municipalités de Cuvelai, Chissuata et Cafima.

L'ouvrage est implanté sur une superficie de 17,14 kilomètres carrés et dispose d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau.

D'un coût de 192 millions de dollars américains, le barrage a été construit en cinq ans et permettra d'assurer l'approvisionnement en eau de 55 000 habitants et de 60 000 têtes de bétail, ainsi que l'irrigation de 9 200 hectares.

Quant au barrage de Calucuve, il mesure 31,60 mètres de hauteur et 2 184 mètres de longueur. Sa retenue présente une capacité de 141 millions de mètres cubes, tandis qu'un canal d'adduction de 240 kilomètres et 22 chimpacas complètent l'ouvrage.

Celui-ci est également associé à un réseau de canaux d'une longueur de 111 kilomètres, auquel s'ajoutent 22 chimpacas sur le tracé Calucuve-Ondjiva. Le projet a nécessité un investissement de 177 millions de dollars et permettra d'assurer l'approvisionnement en eau de plus de 80 000 personnes et de près de 200 000 têtes de bétail.

À Calucuve, 28 kilomètres de routes rurales ont été aménagés et permettront la mise à disposition de milliers d'hectares et de parcelles qui seront attribués aux populations intéressées par le développement de l'agriculture et de l'élevage.

Dans le cadre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), le Système de transfert des débits de Cafu a été inauguré en 2022. Celui-ci a permis d'assurer l'accès à l'eau à 235 000 personnes et à 250 000 animaux, ainsi que l'irrigation de 5 000 hectares de terres agricoles.

D'un coût de 44 milliards, 358 millions et 360 651 kwanzas, le canal d'adduction s'étend sur 165 kilomètres, le long desquels ont été aménagées 30 chimpacas destinées notamment à l'abreuvement du bétail, chacune disposant d'une capacité de 30 millions de litres.

Toujours dans le cadre du PCESSA, la construction du barrage de Hita Hita, anciennement dénommé Cova do Leão, est en cours sur la rive droite de la rivière Cunene, dans la municipalité de Cahama. L'ouvrage bénéficiera également aux municipalités de Chitado et de Curoca.

Il s'agit d'un barrage mixte, en béton et en remblai, d'une hauteur de 34,5 mètres et d'une longueur de 840 mètres, conçu pour stocker 58,6 millions de mètres cubes d'eau et desservir 52 186 habitants ainsi que 27 700 têtes de bétail.

Les travaux, dont le coût est estimé à 126 millions de dollars, devraient s'achever en juillet 2027. Ils comprennent également la construction d'une conduite d'adduction de 98 kilomètres destinée à approvisionner en eau les populations des municipalités de Cahama et de Curoca, parmi les plus durement touchées par la sécheresse.

Avec une population totale de 1 806 417 habitants, la division politico-administrative de la province de Cunene comprend 273 villages, 10 communes et 14 municipalités : Cuanhama, Cahama, Cuvelai, Curoca, Cafima, Chissuata, Chiedi, Chitado, Humbe, Namacunde, Naulila, Nehone, Mupa et Ombadja.