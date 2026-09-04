Angola: La lutte contre la sécheresse conduit le Président de la République à Cunene pour la sixième fois

Ondjiva — L'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve, prévue ce samedi dans la province de Cunene, constitue une nouvelle étape de l'engagement du Président de la République, João Lourenço, dans la lutte contre les effets de la sécheresse dans la région la plus méridionale de l'Angola, à l'occasion de sa sixième visite dans cette province.

Dans ce cadre, João Lourenço a effectué sa première visite à Cunene en mai 2019, en qualité de Président de la République, afin de s'enquérir des conséquences de la grave sécheresse qui touchait alors plus de 880 172 personnes et avait causé la mort de plus de 30 000 têtes de bétail.

À cette occasion, le Président de la République s'était rendu aux cacimbas d'Ombala Yu Mungu, dans la municipalité d'Ombadja, à 84 kilomètres de la ville d'Ondjiva, chef-lieu de la province, où il avait pu constater les souffrances endurées par les populations qui creusaient manuellement des puits de plus de 20 mètres de profondeur pour accéder à l'eau.

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Cette situation a conduit l'Exécutif à élaborer un programme d'urgence et, par la suite, à concevoir des projets structurants de lutte contre les effets de la sécheresse dans le bassin de la rivière Cunene, notamment le Canal de Cafu, qui a fait l'objet d'une attention particulière et d'un suivi direct du Président de la République.

Dans le même objectif, João Lourenço est retourné à Cunene en juillet 2021 afin de constater l'état d'avancement des travaux des canaux ainsi que du système de captage et de transfert d'eau dans la section de Cafu, à Ombadja.

Au cours de cette même visite, il s'est également rendu sur le chantier de construction de la Centralité Dom Fernando Kevano Guimarães, qui comprend 1 000 logements et les infrastructures d'accompagnement nécessaires, pour une capacité totale de 7 000 habitants.

À cette occasion, le Président de la République a tenu une réunion avec les gouverneurs des provinces les plus durement touchées par la sécheresse dans le sud du pays, à savoir Cunene, Huíla, Namibe et Cuando Cubango.

Le programme comprenait également des audiences avec diverses personnalités de la province, notamment des responsables religieux, des autorités du pouvoir traditionnel, des représentants du secteur privé et des jeunes.

Par la suite, le 4 avril 2022, le Chef de l'État est retourné à Cunene pour inaugurer le Système de transfert des eaux de la rivière Cunene, à proximité de la section de Cafu, en parcourant le canal de la section Est vers l'Est.

Dans la foulée, le 11 août 2023, le Président de la République s'est rendu sur les chantiers de construction des barrages de Ndúe et de Calucuve, dans la municipalité de Cuvelai, des infrastructures hydrauliques qui seront inaugurées cette semaine, portant ainsi à six le nombre de ses visites de travail dans la province la plus méridionale du pays.

La province de Cunene compte 1 806 417 habitants, répartis entre 14 municipalités - Cuanhama, Cahama, Cuvelai, Curoca, Ombadja, Namacunde, Cafima, Nehone, Chiedi, Mupa, Chissuata, Naulila, Chitado et Humbe - et 10 communes.