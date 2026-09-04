Angola: Le ministre des Ressources minérales encourage les entreprises nationales à raffiner les produits minéraux

Longonjo — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo, a encouragé jeudi, à Huambo, les entreprises angolaises du secteur à investir dans le raffinage, en Angola, des produits minéraux stratégiques pour l'économie mondiale.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une visite au projet de raffinerie d'éléments de terres rares de Longonjo, en compagnie du gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, il a indiqué que cette initiative visait à apporter une valeur ajoutée aux produits minéraux stratégiques, afin de renforcer l'industrie extractive en Angola.

Il a affirmé que la transformation des terres rares en produits intermédiaires ou finis demeurait complexe, bien qu'elle constitue un créneau porteur sur le marché.

Le ministre s'est dit satisfait d'avoir appris que l'entreprise Ozango Minerais avait déjà entamé les études qui, outre la production, devraient permettre, à terme, de procéder à la séparation et au raffinage des minerais qui seront extraits dans cette localité.

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Le responsable gouvernemental a indiqué qu'en 2028, le projet de terres rares de Longonjo permettra d'extraire quatre éléments de terres rares, contre deux initialement prévus, et que le ministère travaillera avec l'entreprise afin de franchir l'étape du concentré, particulièrement complexe, pour parvenir à la séparation et au raffinage des produits minéraux issus de cette concession.

Il a estimé qu'il s'agissait d'un processus d'une grande complexité, mais que les objectifs seraient atteints progressivement, avec l'intervention du Fonds souverain, qui a repris les participations de Ferrangol, dans le cadre d'un projet dont les réserves approuvées permettent une exploitation de la mine pendant plus de 20 ans.

Pour sa part, le président du Conseil d'administration d'Ozango Minerais, Alcídio José, a indiqué que la première phase du projet devrait atteindre un volume d'extraction d'environ 42 millions de tonnes de minerai brut, tandis que la production transformée devrait avoisiner 20.000 tonnes par an de concentré mixte de terres rares.

Il a expliqué qu'à l'issue de la cartographie géologique des ressources de la zone de concession, le néodyme et le praséodyme avaient été identifiés dans un premier temps. Des travaux complémentaires ont ensuite permis d'identifier également d'autres éléments de terres rares présentant un intérêt économique majeur et dont certaines concentrations ont été relevées dans la zone de concession.

Le responsable a précisé que le projet minier prévoyait le recrutement de 600 employés directs durant la phase de construction, puis de 400 autres pour la phase d'exploitation, sans compter les services et les fournisseurs.

Il a rappelé que, selon les études réalisées, la durée initiale d'exploitation de la mine était estimée à 20 ans.