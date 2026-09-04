Angola: Le secrétaire d'État exhorte le secteur privé à investir dans l'agriculture

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João Cunha, a réaffirmé jeudi, à Luanda, que le climat des affaires en Angola était de plus en plus favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

Intervenant au Forum économique Brésil-Angola, le responsable a souligné que l'objectif de l'Exécutif était d'accélérer la diversification de l'économie nationale et de réduire sa dépendance directe à l'égard du secteur pétrolier.

Abordant le thème « Partenariats dans le secteur agricole, sécurité alimentaire, transfert de technologies agro-pastorales et investissement dans l'agrobusiness », João Cunha a mis en avant l'engagement du Gouvernement à créer un environnement macroéconomique stable et à mettre à disposition les infrastructures essentielles, notamment les routes, l'électricité et les réseaux d'approvisionnement en eau.

S'agissant du potentiel productif du pays, il a souligné que l'Angola dispose de plus de 35 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 5 à 6 % sont actuellement exploités, soit entre 3 et 4 millions d'hectares, la majeure partie étant exploitée par l'agriculture familiale.

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Il a indiqué que l'objectif du Gouvernement pour les prochaines années était de porter les superficies cultivées à plus de six millions d'hectares.

Pour atteindre cet objectif, l'Exécutif a fait du développement de la production de céréales et de grains une priorité, avec un accent particulier sur le maïs, le soja, le haricot, le riz, le massango et le massambala.

Il a précisé que la production nationale de maïs s'établissait actuellement à environ trois millions de tonnes, pour des besoins estimés à 10 millions de tonnes, soit un déficit de sept millions de tonnes.

Dans le secteur forestier, il a mis en avant la relance de l'activité et le développement de plantations forestières destinées à la production de pâte à papier et de bois, ainsi que les mesures d'incitation en faveur de l'agro-industrie et la fourniture de services techniques tout au long de la chaîne de valeur.

Dans le domaine de la coopération internationale, João Cunha a souligné le partenariat avec l'Entreprise brésilienne de recherche agroalimentaire (Embrapa), axé sur le transfert de technologies adaptées aux sols et au climat du cerrado angolais, ainsi que sur la formation de cadres locaux.

Pour sa part, le bâtonnier de l'Ordre des économistes d'Angola, Wilson Neves, a présenté les avantages compétitifs du marché national.

À cet égard, il a souligné que la position géographique de l'Angola faisait du pays une plateforme stratégique d'accès aux marchés de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et à l'ensemble du continent.

L'économiste a également mis en avant la sécurité des routes maritimes desservant les marchés asiatiques, conjuguée aux investissements publics consacrés à la réhabilitation des routes, des ports et du réseau ferroviaire, autant de facteurs qui renforcent la compétitivité logistique nationale.

Le Forum économique Brésil-Angola s'est tenu dans le cadre de la Semaine du Brésil en Angola et a abordé des thèmes liés à la macroéconomie, à la coopération bilatérale, à l'agrobusiness et aux mécanismes financiers.

L'événement a notamment réuni le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Barthelmess, ainsi que des hommes d'affaires et des opérateurs du secteur bancaire.