Angola: Le ministre de la Défense fait des infrastructures et de la valorisation du personnel des priorités

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio do Amaral, a indiqué jeudi, à Luanda, que l'amélioration des infrastructures et la valorisation des effectifs figuraient parmi les priorités en vue de renforcer les capacités des Forces armées angolaises (FAA).

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une visite à la 5e Brigade de défense aérienne de la Force aérienne nationale angolaise, Lúcio do Amaral a expliqué que les priorités seraient définies conjointement avec le Commandement des FAA, lors d'une réunion qui sera organisée afin d'évaluer les principales difficultés et de déterminer les actions à entreprendre.

« Si je pouvais tout résoudre en une journée, je le ferais. C'est nous qui définirons les priorités, lors d'une réunion que nous tiendrons avec le Commandement lui-même, afin de déterminer ce que nous devons faire en premier lieu », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la logistique, le ministre a jugé satisfaisante la situation des entrepôts visités, soulignant que les moyens disponibles étaient suffisants pour répondre aux besoins des unités.

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S'agissant du transport aérien et de la mobilité, Lúcio do Amaral a affirmé que, pour l'heure, les moyens disponibles répondaient aux besoins de la Force aérienne nationale.

Dans le domaine technologique, il a notamment souligné la disponibilité de drones et d'autres équipements destinés à faciliter la surveillance aérienne des frontières.

Selon le ministre, ces moyens pourraient également être utilisés en coordination avec la Marine de guerre angolaise (MGA), dans le cadre du programme de surveillance maritime.

Intelligence artificielle

Interrogé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes dans l'automatisation du contrôle et de la surveillance, Lúcio do Amaral a souligné la nécessité pour les Forces armées de suivre l'évolution technologique.

« Nous ne pouvons pas rester à la traîne. Il s'agit d'une dynamique dans laquelle nous devons nous inscrire afin de pouvoir suivre le rythme des évolutions qui s'opèrent dans le monde », a-t-il souligné.

Le ministre a ainsi estimé que l'adoption de nouvelles technologies constituait une nécessité pour renforcer les capacités opérationnelles et de surveillance des Forces armées angolaises.

Au cours de cette activité de terrain, Lúcio do Amaral a visité l'Unité de défense aérienne, le 17e Régiment aérien d'hélicoptères, le 7e Régiment aérien de transport, entre autres unités.