Angola: Le pays intègre le réseau continental de la franchise

Luanda — L'Angola a adhéré, en août dernier, à l'Association africaine de la franchise (AFA, selon son sigle en anglais), une organisation créée pour rapprocher les marchés du continent et soutenir le développement ainsi que l'expansion transfrontalière des réseaux de franchise.

L'adhésion de l'Association angolaise de la franchise (AAF) a été officialisée lors de la première Assemblée générale de l'organisation continentale, tenue en visioconférence.

Ainsi, le pays rejoint l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, l'Égypte, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie.

Selon un communiqué de l'AFA transmis jeudi à l'ANGOP, cette adhésion établit un lien direct entre l'écosystème angolais de la franchise et la structure continentale, dont les priorités comprennent notamment l'expansion transfrontalière des marques, le renforcement des capacités des opérateurs, le rapprochement avec les investisseurs et les institutions financières, ainsi que l'élaboration de références communes pour le développement de la franchise en Afrique.

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Le communiqué précise que cette intégration ouvre aux entreprises angolaises la possibilité d'établir des contacts avec des associations, des franchiseurs, des investisseurs et des experts issus d'autres marchés africains, ainsi que de participer à des initiatives de renforcement des capacités et à des missions commerciales, et de rechercher des partenaires en vue de l'expansion des marques nationales dans d'autres pays du continent.

L'intégration de l'Angola intervient à un moment où l'Association africaine de la franchise s'emploie à promouvoir la franchise comme instrument d'expansion des entreprises dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), afin de faciliter la circulation des concepts commerciaux entre les différents marchés et de favoriser une coopération accrue entre les associations nationales.

Pour la direction de l'Association africaine de la franchise, l'entrée de l'Angola renforce la présence de l'organisation en Afrique australe et apporte au projet continental un marché présentant un potentiel de développement de marques nationales et d'accueil de réseaux provenant d'autres pays africains.

Selon la note, le président de l'Association angolaise de la franchise, Euclides de Almeida, a déclaré que cette intégration permettrait de rapprocher les entrepreneurs angolais d'opportunités auxquelles ils auraient difficilement accès en se limitant au seul marché national.

L'Association africaine de la franchise est une organisation continentale à but non lucratif qui fédère des structures nationales de la franchise, des opérateurs et des experts à travers l'ensemble du continent africain.