Angola: L'Éducation réaffirme son engagement pour l'amélioration des résultats scolaires

Chiedi — Le directeur provincial de l'Éducation de Cunene, Domingos de Oliveira, a réaffirmé lundi l'engagement d'améliorer les résultats et l'apprentissage des élèves durant l'année scolaire 2026/2027.

S'exprimant lors de la cérémonie de rentrée, il a indiqué que ce processus concernera 242 120 élèves inscrits dans les différents niveaux d'enseignement, de la maternelle au secondaire, soit une augmentation de 4 889 par rapport à l'année précédente.

Il a précisé que ce processus sera assuré par 4 268 enseignants, répartis dans 348 établissements scolaires.

Domingos de Oliveira a annoncé que le niveau de réussite scolaire pour l'année 2026/2027 était satisfaisant, soulignant que sur 237 231 élèves inscrits, 142 357 ont réussi, 45 820 ont échoué et 49 054 ont abandonné leurs études.

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Face à cette réalité, il a déclaré que l'accent est mis sur des écoles plus inclusives, mieux organisées sur le plan de la gestion, plus disciplinées et plus engagées dans l'enseignement et l'apprentissage.

Le responsable a souligné que l'objectif est de garantir l'accès à l'école et le maintien des enfants à l'école, d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et de renforcer l'alphabétisation et l'éducation des jeunes et des adultes.

« Nous continuerons d'améliorer la formation pédagogique et d'investir dans la formation des enseignants, la gestion et le suivi des établissements scolaires, et d'encourager la participation des familles et des communautés à la vie scolaire », a-t-il insisté.

Il a souligné que le projet pédagogique sera plus fructueux avec l'implication du gouvernement, des administrations municipales, des chefs d'établissement, des enseignants, des parents, des élèves et des partenaires sociaux.

Dans cette optique, il a mis en avant la nécessité d'un travail conjoint et rigoureux, axé sur l'accomplissement de la mission et le civisme, afin de renforcer la citoyenneté, de promouvoir le développement social et de transmettre des valeurs et des compétences.

Sous le slogan « 50 ans d'alphabétisation, d'éducation et de transformation en Angola », l'événement a été marqué par la distribution de fournitures scolaires telles que des livres, des tableaux noirs, des blouses, de la craie, des gommes, etc.

Le Gouvernorat de Cunene a organisé vendredi dernier (28) une conférence sur l'éducation, qui a permis de promouvoir un débat ouvert, d'identifier les principaux défis et de proposer des stratégies pour revitaliser le secteur.