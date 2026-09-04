Angola: Un écologiste met en garde contre les impacts environnementaux de la saison des pluies

Luanda — L'écologiste Vladimir Russo a averti jeudi à Luanda que les fortes pluies annoncées pour la saison climatique actuelle en Angola auront des conséquences environnementales et sanitaires néfastes pour le bien-être de la population.

Il a notamment cité les inondations, les glissements de terrain, la pollution de l'eau, l'érosion des sols et la prolifération de vecteurs, en particulier de moustiques.

Réagissant à la récente annonce de l'Institut national de météorologie et de géophysique (Inamet) concernant la possibilité de précipitations irrégulières, il a ajouté que la contamination de l'eau, l'apparition de maladies telles que le paludisme et les maladies diarrhéiques, la perte de biodiversité et les dommages matériels et psychologiques figurent également parmi les principales préoccupations.

Dans un entretien avec l'ANGOP, il a expliqué que l'accumulation de déchets pendant les pluies contribuera à l'obstruction des caniveaux et des fossés de drainage, réduisant ainsi la capacité d'écoulement de l'eau et augmentant le risque d'inondations dans les rues et les habitations.

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Ainsi, Vladimir Russo a exhorté la population à ne pas jeter les ordures n'importe où, à balayer et à ensacher correctement les déchets, et à éviter d'obstruer les systèmes de drainage.

L'écologiste a également recommandé de protéger les sources d'eau, de séparer les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, et de nettoyer régulièrement les réservoirs d'eau.

Par ailleurs, il a souligné l'importance des arbres pour atténuer les effets de la pluie, car ils contribuent à l'absorption de l'eau, ralentissent son écoulement, préviennent les glissements de terrain et abaissent la température locale.

Il a averti que la déforestation et l'occupation anarchique des sols réduisent l'infiltration de l'eau, augmentent le ruissellement de surface et rendent les communautés plus vulnérables aux glissements de terrain et aux inondations.

Il a donc préconisé un nettoyage renforcé des systèmes de drainage, la cartographie des zones à risque, l'élagage préventif, des campagnes de sensibilisation et la mise en oeuvre de plans d'urgence.

« Protéger l'environnement pendant la saison des pluies, c'est protéger des vies. Chaque geste individuel peut éviter des tragédies collectives, car prévenir coûte moins cher que guérir », a-t-il insisté.

La saison des pluies en Angola a officiellement débuté le 15 août et se poursuivra jusqu'en mai 2027.

Selon les données d'Inamet, de fortes précipitations sont attendues durant cette période, susceptibles de modifier les régimes de précipitations et de températures dans différentes régions du pays.