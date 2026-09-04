Angola: La ministre fait don de 89 tonnes de denrées aux familles vulnérables de Cuanza-Sul

Sumbe — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a fait don ce mercredi de 89 tonnes de denrées diverses au gouvernement de la province de Cuanza-Sul afin de soutenir les familles vulnérables.

Cette aide, destinée aux familles en situation de précarité et touchées par des catastrophes naturelles, comprend notamment du riz, du sel, des pâtes, du savon, de l'huile végétale, de la viande en conserve, des ustensiles de cuisine, des fauteuils roulants et des béquilles.

Ana Paula do Sacramento Neto a déclaré que ces dons visaient à faire face au début de la saison des pluies, qui a engendré diverses situations nécessitant la constitution de réserves pour venir en aide rapidement aux populations touchées.

Elle a souligné l'importance de constituer des stocks pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La ministre a expliqué que la distribution des biens tient également compte des données sur la vulnérabilité sociale dans la province, fournies par le ministère du Plan et l'Institut national de la statistique (INE), suite au recensement général de la population et du logement.

Selon elle, ces données sont utilisées dans le cadre de la mise en oeuvre du Registre social unique, qui permettra d'obtenir des informations plus précises sur les personnes vivant dans la pauvreté, leur localisation et les différents types de vulnérabilité, et contribuera à une meilleure planification des interventions sociales.

Dans le cadre de sa visite de travail à Cuanza-Sul, Ana Paula do Sacramento Neto a indiqué qu'une formation avait été dispensée aux équipes participant au processus d'enregistrement, dont le travail progresse de manière satisfaisante dans la province.

La ministre a visité certaines zones où le processus d'enregistrement est en cours et a rencontré les responsables municipaux de la province de Cuanza-Sul, avec lesquels elle a discuté des questions relatives au système de gestion du Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté.

À son tour, le gouverneur de Cuanza-Sul, Eugénio César Laborinho, a remercié le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme pour son soutien, précisant que les produits distribués contribueront à améliorer les conditions de vie des familles touchées par les calamités et les catastrophes naturelles.

Il a indiqué que la ministre Ana Paula do Sacramento Neto s'était rendue dans la province de Cuanza-Sul pour le lancement pilote du Registre social unique et en avait profité pour distribuer des biens aux populations vulnérables.

« Même si elle a dit que ce n'était pas grand-chose, nous sommes satisfaits de ce geste », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les autorités locales mettront en place des plans pour répondre aux besoins les plus urgents, espérant que ce soutien pourra être renforcé à l'avenir.

Le gouverneur a souligné que Cuanza-Sul, tout comme la ville de Sumbe, est fréquemment confrontée à des difficultés pendant la saison des pluies, d'où la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de préparation afin de pouvoir réagir efficacement face à ces événements.