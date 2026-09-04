Angola: Des spécialistes des technologies spatiales obtiennent leur certification pour l'exploitation de satellites

Malanje — Cinq jeunes diplômés du Programme national de formation et de certification des gestionnaires et utilisateurs de technologies spatiales ont reçu mardi, à Malanje, leur certificat d'aptitude, les qualifiant pour la mise en oeuvre, l'exploitation et la gestion de solutions de connectivité par satellite.

La formation, d'une durée de trois mois, était axée sur l'exploitation des satellites à des fins telles que la connectivité des données, le soutien à l'agriculture, la gestion des infrastructures et l'aménagement du territoire.

Lors de la cérémonie, le vice-gouverneur chargé du secteur technique et des infrastructures, Duarte Ginga, a souligné que la province bénéficie de ces professionnels, à un moment où la région est toujours confrontée à d'importants défis dans le domaine des technologies de l'information.

Il a ajouté que la formation de ces jeunes apportera une valeur ajoutée au secteur local des télécommunications et a exprimé l'espoir que les nouveaux techniciens diffuseront les connaissances acquises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernant a également souligné que l'augmentation du nombre de spécialistes dans ce domaine facilitera la remise en état des équipements endommagés dans les municipalités.

Le coordinateur et chef adjoint de la Commission marketing et ventes du Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN), Hugo Mateus, a indiqué que, sous l'égide ministérielle, le programme avait déjà formé environ 140 jeunes à travers le pays, en présence et en ligne, avec une forte composante pratique.

Il a expliqué que cette formation visait à garantir la pérennité et la continuité des infrastructures spatiales.

Le responsable a précisé que cette initiative entendait créer un réseau national de personnel provincial spécialisé afin de réduire la dépendance à l'égard de l'assistance technique extérieure, de diminuer les temps d'arrêt des équipements et de garantir que les investissements publics aient un impact réel et durable sur les communautés.

Il a mentionné que, suite à la création de la nouvelle Division politico-administrative, la province de Malanje comptait actuellement 13 nouvelles municipalités non connectées et que, grâce au projet « Conecta Angola », les efforts du gouvernement continueraient de soutenir ces jeunes entreprises certifiées, garantissant ainsi une couverture complète de la région.

Cette initiative exploite la haute capacité du satellite ANGOSAT-2 pour étendre l'accès à l'internet haut débit, accélérer l'inclusion numérique et dynamiser l'écosystème de l'entrepreneuriat technologique dans tout le pays.