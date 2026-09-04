Angola: Le ministre plaide pour la concrétisation des investissements dans l'aviation civile

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a plaidé jeudi, à Luanda, pour que les capacités installées et les investissements du secteur de l'aviation civile nationale se traduisent par des performances effectives et des résultats concrets pour le pays.

S'exprimant lors de la 2e réunion des dirigeants de la TAAG (Lignes Aériennes d'Angola), consacrée à l'évaluation du processus de transformation de la compagnie nationale, le gouvernant a souligné l'urgence d'assurer la rentabilité du renouvellement de la flotte, l'exploitation de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto et le positionnement géographique stratégique de l'Angola.

« Le potentiel ne se résume pas aux résultats. Investir ne signifie pas nécessairement transformer, car la transformation intervient lorsque l'investissement se traduit par une efficacité accrue, une productivité supérieure, une croissance des revenus, une meilleure prestation de services, ainsi qu'une maîtrise des coûts, une fiabilité opérationnelle et une pérennité », a-t-il insisté.

Lors de cet événement, qui visait à renforcer la responsabilité individuelle et collective dans la mise en oeuvre des priorités stratégiques, les principaux indicateurs opérationnels et financiers du processus de redressement de la compagnie ont été présentés.

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Le processus de restructuration de la TAAG a officiellement débuté en septembre 2018, lorsque le chef de l'Exécutif a décrété la transformation de l'entreprise publique en société cotée en bourse (TAAG, SA).

Depuis, le programme s'est déroulé en plusieurs étapes essentielles, aboutissant, en 2019, à l'approbation du plan de restructuration axé principalement sur la modernisation de la flotte.

La TAAG dessert 13 destinations nationales et 12 destinations internationales. Outre le transport de passagers, sa flotte assure des services de fret aérien, indispensables au développement de l'écosystème logistique et économique local.