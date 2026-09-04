Angola: Le pays engrange 179,61 millions de dollars grâce aux exportations de roches ornementales

28 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/BS

Luanda — L'État angolais a engrangé 179 millions 61 mille dollars grâce à l'exportation de 601,3 mille mètres cubes de roches ornementales entre 2021 et 2025.

Ces données ont été présentées ce vendredi à Luanda par le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso, lors du bilan de la production et de la commercialisation des roches ornementales dans le pays au cours des cinq dernières années.

Le responsable a indiqué que la Chine, l'Espagne et l'Italie constituaient les principaux marchés de destination de la production, représentant à elles seules 89,16 % du volume exporté.

Il a révélé qu'au premier semestre de cette année, 139,48 mille mètres cubes de roches ornementales avaient été exportés, pour une valeur d'environ 21,26 millions de dollars.

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Sur la période considérée, la province de Huíla a enregistré le niveau de production le plus élevé, avec 95,11 % du total, suivie de Namibe (4,67 %), du Zaïre (0,11 %) et de Cunene (0,10 %).

Pour le secrétaire d'État, les résultats enregistrés confirment l'importance économique de ce sous-secteur et la nécessité de consolider les acquis, en créant de meilleures conditions pour son développement.

Il a précisé que le principal défi consiste désormais à concilier l'augmentation de la production et des exportations avec les gains de productivité, l'amélioration de la qualité et la création de valeur ajoutée.

Il a préconisé la poursuite de la promotion de la transformation locale, la modernisation des procédés de production, le relèvement des normes de qualité et de certification, le renforcement de la qualification de la main-d'oeuvre ainsi que l'élargissement de la présence des entreprises angolaises dans les chaînes de valeur internationales.

Il a souligné la mise en oeuvre du Pôle de développement des roches ornementales, un projet en cours dans la province de Namibe qui vise à améliorer les conditions nécessaires au développement intégré du sous-secteur.

José Barroso a également cité le Centre de valorisation des roches ornementales de Huíla, qui contribue à l'évaluation et à la caractérisation de leurs propriétés.

À cette occasion, le chef du département des Études et des Statistiques du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Yuri Pinto, a indiqué qu'au premier semestre de cette année, le granite noir représentait 92,72 % de la production, devant le marbre blanc (2,16 %), le granite rose (1,37 %), le granite (1,13 %) et les autres types de roches (2,62 %).

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