Afrique: Un continent plus grand dès vendredi ?

L'Assemblée générale des Nations Unies examinera vendredi, à New York, un projet de résolution intitulé « Correct the Map : rééquilibrer la représentation cartographique mondiale et promouvoir une représentation équitable des régions du monde, en particulier de l'Afrique ».

Présenté par le Togo au nom du Groupe africain, ce texte appelle les États membres à se mobiliser pleinement en sa faveur.

L'initiative part d'un constat simple : les projections cartographiques les plus diffusées ne reflètent pas fidèlement les proportions réelles des continents. L'Afrique, malgré sa superficie, sa population et ses ressources, y apparaît souvent minimisée. Or la carte n'est jamais un objet neutre, elle façonne les représentations du monde, parfois dès l'école, et influence la perception de la place des peuples dans les équilibres globaux.

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« Cette initiative ne vise à imposer aucune lecture unique du monde ni à viser un pays ou une tradition cartographique en particulier. Le texte encourage plutôt une meilleure connaissance des limites des projections couramment utilisées, et invite les institutions internationales, les systèmes éducatifs, les médias et les supports numériques à adopter des représentations plus fidèles à l'échelle réelle de l'Afrique et des autres régions du monde », a indiqué le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui a fait le déplacement à New York

Le Togo, fidèle à son engagement multilatéral, a accepté de porter cette initiative au nom du Groupe africain, tout en soulignant que son succès dépendra de la mobilisation de l'ensemble des partenaires internationaux, au-delà du continent.

Présentée comme une démarche mesurée et inclusive, la résolution encourage la sensibilisation aux limites des projections cartographiques, la diversification des représentations dans l'éducation, les médias et les environnements numériques, ainsi que l'usage de cartes adaptées à leurs objectifs.

Née en Afrique, cette initiative se veut d'intérêt universel : États insulaires, pays en développement et pays développés partageraient tous un même intérêt pour une meilleure compréhension géographique et des données géospatiales fiables, utiles au climat, à l'innovation et au développement durable.