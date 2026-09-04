Gabon: Nouvelle visite des chantiers universitaires par le ministre Charles Edgar Mombo

Basket aux pieds, gilet de chantier sur le corps et casquette à la tête, le Pr Charles Edgar Mombo a troqué, le temps d'une matinée, son bureau pour le terrain, ce mercredi 02 septembre 2026.

Dans la posture d'un homme d'action venu suivre l'évolution des projets dès les premières heures, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Porte -parole du Gouvernement a effectué une nouvelle tournée d'inspection des infrastructures universitaires en construction et en réhabilitation, avec une exigence claire : constater l'état d'avancement et veiller au respect des délais annoncés.

Accompagné de ses proches collaborateurs, des responsables d'établissements ainsi que des agents de la Présidence de la République, venus également toucher du doigt la réalité des chantiers, le membre du Gouvernement s'est rendu au Complexe Universitaire du Cap Estérias, à l'Université Omar Bongo et à l'Université des Sciences de la Santé.

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Sur ces différents sites, les responsables techniques et universitaires ont présenté des infrastructures en phase de finalisation : amphithéâtres, salles de cours et salles spécialisées, dortoirs, espaces administratifs, auditoriums et autres commodités. Si les niveaux d'avancement varient d'une structure à une autre, les dernières recommandations des autorités sont, quant à elles, prises en compte, ont-ils indiqué au Ministre.

Cette nouvelle descente de terrain traduit l'engagement du membre du Gouvernement à suivre personnellement l'exécution des projets et à maintenir la mobilisation des équipes. D'un ton ferme, le Pr Charles Edgar Mombo a rappelé aux chefs de chantiers et à leurs équipes l'exigence qui guide cette phase finale : les engagements pris doivent être respectés et les délais de livraison scrupuleusement tenus.

Dans tous les cas, les missions de suivi et de contrôle conduites par les équipes du Ministère se poursuivent jusqu'à la satisfaction des exigences fixées et la livraison effective de ces chantiers universitaires, chers au Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, SEM Brice Clotaire Oligui Nguema Et tant attendus par la communauté universitaire.