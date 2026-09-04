Tunisiens à l'étranger - Nafti appelle à renforcer la qualité et la proximité des services consulaires

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a présidé, aujourd'hui jeudi 03 septembre 2026, une réunion de travail consulaire, tenue en présentiel et par visioconférence avec Messieurs les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes accréditées à l'étranger.

Au début de la rencontre, le Ministre a souligné que l'attention accordée à la communauté tunisienne à l'étranger demeure au premier rang des priorités de l'action diplomatique, affirmant le souci constant de Son Exellence Monsieur le Président de la République d'accorder aux Tunisiens à l'étranger l'attention et la prise en charge qu'ils méritent.

Il a insisté, dans ce contexte, sur l'importance de l'amélioration continue de la qualité des prestations consulaires et administratives fournies au profit de tous les membres de la communauté, et ce, à travers une coordination rigoureuse et la conjugaison des efforts des diverses structures et institutions nationales concernées, de manière à garantir le renforcement du rendement du service public, ainsi que la simplification et le rapprochement des procédures administratives du citoyen.

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Le Ministre a également orienté les Chefs de Missions vers l'ancrage de la dimension sociale et humaine au coeur de l'action consulaire, affirmant que le rôle des missions tunisiennes ne se limite pas aux seuls aspects administratifs, mais s'étend pour englober l'encadrement social et le soutien humain à tous les membres de la communauté, en particulier les catégories les plus vulnérables et leurs familles, ainsi que l'intervention rapide pour le secours des Tunisiens dans les cas d'urgence et exceptionnels, traduisant ainsi les valeurs de solidarité nationale et renforçant les liens de confiance du citoyen envers son État.

Dans nos archives En photos : Ben Guerdane rend hommage aux martyrs du 7 marsDans le cadre de la modernisation des services consulaires, le Ministre a abordé l'importance stratégique adoptée par le Ministère en vue d'accélérer le rythme de la numérisation globale. Il a appelé à cet égard à parachever la réalisation du projet du « Portail Consulaire Numérique » intégré (E-Consulat), et à généraliser et développer le service de prise de rendez-vous à distance, afin de garantir l'efficacité répondant aux attentes des Tunisiens résidant à l'étranger.

Dans un contexte connexe, le Ministre a accordé une importance particulière à la question de l'enseignement de la langue arabe aux enfants de la communauté tunisienne à l'étranger, la considérant comme l'un des piliers fondamentaux de la préservation de l'identité nationale et de l'approfondissement de l'attachement de nos générations successives à l'étranger à leur patrie mère et à leurs racines civilisationnelles, en prenant en considération les mutations technologiques rapides des moyens de communication et des plateformes de réseaux sociaux, et en soulignant l'importance de réfléchir à l'assurance et au développement de programmes d'enseignement de la langue arabe à distance, permettant d'élargir le cercle des bénéficiaires parmi les enfants de la communauté grâce à cette mesure.

M. Mohamed Ali Nafti a mis en exergue le souci du Ministère de développer les mécanismes de communication avec les compétences et experts tunisiens résidant à l'étranger, qui jouent un rôle effectif en contribuant au développement national à travers l'encouragement de l'investissement, le soutien à l'entrepreneuriat, et la facilitation du transfert du savoir, des expertises et des technologies modernes vers la patrie.

Il a affirmé que la communauté tunisienne à l'étranger représente une richesse nationale vitale et une haute valeur ajoutée contribuant de manière directe et continue au soutien de l'économie nationale, que ce soit à travers les flux de transferts financiers ou par la création de projets d'investissement prometteurs.

En conclusion, le Ministre a affirmé que le Ministère oeuvre sans relâche au renforcement des canaux de communication directe et des cadres institutionnels afin de garantir l'engagement plein et effectif de nos concitoyens à l'étranger dans les efforts de développement économique et social.

Il a en outre appelé les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires à intensifier leurs démarches et contacts au niveau des pays d'accréditation en vue de jouer un rôle central et proactif dans la promotion des divers privilèges et incitations accordés par l'État tunisien au profit des investisseurs et des membres de la communauté à l'étranger.

Il a enfin insisté sur le rôle important et vital que jouent les missions dans la dynamisation de la diplomatie économique et culturelle, notamment à travers la promotion du tourisme tunisien et la mise en valeur du riche patrimoine culturel et civilisationnel de notre Pays afin de renforcer l'image de la Tunisie et consolider son rayonnement à l'étranger.