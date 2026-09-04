Tunisie: Pénurie de bouteilles d'eau minérale - L'osmoseur gagne du terrain

Les bouteilles d'eau minérale se font encore rares dans de nombreux commerces, à cause de la surconsommation et de la course effrénée des ménages au stockage. Face aux ruptures de stock, certains Tunisiens cherchent d'autres solutions. La filtration à domicile attire de plus en plus de ménages. Parmi les dispositifs disponibles, l'osmoseur apparaît comme une option intéressante. Mais son utilisation exige quelques précautions.

La scène est devenue habituelle. On entre dans un magasin. On regarde les rayons. Les bouteilles sont absentes ou en faible quantité. Il faut parfois visiter plusieurs commerces pour trouver quelques packs. La situation est encore plus difficile en période de forte chaleur. La consommation d'eau augmente. La demande aussi. Les grandes surfaces peuvent être approvisionnées. Mais les stocks ne durent pas toujours longtemps. Les petits commerces sont souvent les premiers à subir les difficultés d'approvisionnement.

Pour les familles, cette situation devient contraignante. Il faut chercher les bouteilles. Les acheter. Les transporter. Puis les stocker à la maison. Face à cette situation, certains consommateurs commencent à changer leurs habitudes.

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Parmi les solutions envisagées figure l'osmose inverse. Le principe est simple. L'eau du robinet passe par plusieurs filtres avant d'arriver à un robinet spécifique. Le coeur du système est une membrane semi-perméable très fine. Elle permet de retenir une grande partie des substances dissoutes dans l'eau. Selon l'appareil, le système peut réduire certains sels, métaux et autres impuretés.

La plupart des osmoseurs disposent de plusieurs étapes. Un premier filtre retient les particules. Un filtre à charbon actif intervient ensuite. La membrane d'osmose inverse constitue l'étape principale. Certains appareils disposent enfin d'une cartouche de reminéralisation.

Le consommateur peut ainsi disposer d'une eau filtrée directement à domicile.

Un investissement qui peut être rentable

L'argument économique séduit également. Un médecin généraliste du Bardo (Tunis) utilise ce type d'installation depuis plusieurs années et le recommande à ses patients. « Certes, j'ai déboursé environ 350 dinars, mais l'équipement est largement amorti par les économies réalisées sur l'achat d'eau minérale », témoigne-t-il. L'investissement de départ peut sembler important.

Mais il faut regarder le coût sur plusieurs années. Une famille qui achète régulièrement de l'eau minérale dépense une somme importante au fil du temps. À cela s'ajoutent les frais de transport et les contraintes de stockage.

Les bouteilles représentent aussi une importante quantité de déchets plastiques. La filtration domestique peut donc permettre de réduire ces dépenses et cette accumulation de plastique.

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Il faut toutefois éviter les raccourcis. Un osmoseur ne rend pas automatiquement l'eau « meilleure pour la santé ». Son efficacité dépend de plusieurs facteurs. La qualité de l'appareil compte. La membrane aussi. La pression de l'eau joue également un rôle. L'état des filtres est essentiel. Et surtout, l'entretien ne doit jamais être négligé.

L'osmose inverse élimine aussi une partie des minéraux présents naturellement dans l'eau. Cela ne signifie pas que l'eau obtenue est dangereuse. Les eaux potables peuvent avoir des compositions minérales très différentes. Mais une eau très faiblement minéralisée n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde.

Certains appareils disposent donc d'une cartouche de reminéralisation. Elle permet de restituer une partie des minéraux après la filtration.

L'entretien reste essentiel

C'est probablement le point le plus important. Un osmoseur ne doit pas être installé puis oublié. Les filtres doivent être changés régulièrement. La membrane doit être surveillée. Le réservoir doit rester propre. Les conduites et le robinet doivent également être entretenus. Un filtre saturé peut perdre son efficacité.

Un appareil mal entretenu peut aussi favoriser une dégradation de la qualité microbiologique de l'eau. Il faut donc respecter les recommandations du fabricant. Un bon appareil mal entretenu peut devenir beaucoup moins performant.

Pas besoin de diaboliser l'eau du robinet

L'arrivée de ces systèmes ne signifie pas que l'eau du robinet est mauvaise. L'eau distribuée par le réseau public est destinée à être potable. La Sonede a même rappelé l'aspect consommable de son eau.

Aida Bouziri, responsable du département d'analyse physico-chimique du laboratoire central de l'entreprise à Ghdir El-Golla, a expliqué que le processus de stérilisation comporte plusieurs étapes, notamment une stérilisation initiale par ajout d'eau de Javel à l'eau brute et une stérilisation finale dans les stations d'épuration, ainsi que dans tous les réservoirs d'eau traitée, afin de garantir la qualité de l'eau utilisée par les citoyens.

« L'eau du robinet est potable et stérile ; il n'est pas nécessaire de la faire bouillir », a insisté un expert de la Sonede en début de semaine. Cette eau fait donc l'objet de contrôles. Sa qualité au robinet peut toutefois dépendre aussi des installations intérieures.

Les canalisations d'un immeuble peuvent, par exemple, avoir une influence sur la qualité finale. Avant d'acheter un osmoseur, il est donc préférable de connaître la qualité de l'eau disponible à domicile. Il faut aussi savoir ce que l'on souhaite réellement filtrer. Tous les appareils ne répondent pas aux mêmes besoins.

Moins de bouteilles au quotidien

La filtration domestique présente un autre avantage. Elle peut réduire fortement l'utilisation des bouteilles en plastique. Pour une famille, la consommation annuelle peut représenter des centaines, voire davantage, de bouteilles. Avec un système de filtration, les achats diminuent. Les packs sont moins nombreux à transporter.

Le stockage devient plus simple. Et les déchets plastiques diminuent. L'économie peut être intéressante sur la durée.

Mais il faut prendre en compte le prix de l'appareil. Il faut aussi ajouter le coût des filtres et de la membrane. La pénurie actuelle rappelle une chose essentielle. L'accès à l'eau potable ne devrait pas dépendre uniquement de la disponibilité des bouteilles dans les commerces.

Les systèmes de filtration domestique peuvent offrir une alternative. L'osmoseur en fait partie. Il peut réduire la dépendance à l'eau embouteillée. Il peut aussi alléger les dépenses sur le long terme. Mais il ne faut pas le considérer comme une solution miracle. Le choix de l'appareil est important.

L'installation l'est également. L'entretien est indispensable. Bien choisi et bien entretenu, un osmoseur peut toutefois rendre de précieux services. Dans le contexte actuel, il représente surtout une piste intéressante pour les ménages qui souhaitent disposer d'une solution plus autonome et réduire leur dépendance aux bouteilles d'eau minérale.