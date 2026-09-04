Tunisie: Le CAB a puisé dans le marché des transferts - Des doublures de qualité

Les responsables cabistes semblent avoir réussi le mercato d'été.

À peine la compétition a-t-elle débuté que, déjà, les fans « jaune et noir » donnent l'impression d'être satisfaits de l'opération-recrutement. En effet, le CAB a connu, à l'intersaison, beaucoup de départs et surtout de nouvelles recrues dont on dit du bien. Le dernier match contre le CSHL a donné déjà un avant-goût de ce que sera la concurrence entre les joueurs qui composent l'effectif.

À cette occasion, on a découvert Lamine Traoré, puis, en cours de jeu, Yassine Arfaoui, Diallo, voire Ba sur le banc des remplaçants, mais aussi Bilel Mejri comme titulaire. Certes, il va falloir les voir plus à l'oeuvre pour avoir une idée plus tranchée. Toutefois, il est clair que tous ont affiché de belles prédispositions et des qualités techniques susceptibles d'apporter un plus à l'équipe.

Cette pléiade de joueurs a boosté, par conséquent, chacun d'eux à faire encore mieux. Les doublures sont désormais de qualité et une place de titulaire doit se gagner, s'arracher sur le terrain.

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À l'axe de la défense, le retour de Allala des Jeux méditerranéens va davantage compliquer la tâche du staff technique dans le choix de la formule de jeu à appliquer, à savoir évoluer en 3-5-2 ou en 4-4-2, etc. À gauche, il y a déjà Doukali, parfois Bougatfa, maintenant Arfaoui outre le retour de Rhimi. À l'entrejeu, Gueblia la révélation, Dridi, Traoré, Ferchichi, Diallo, Ba, Chaâbane et devant, en attaque, Ayende, Chihi, Mhamdi, Timi, Berrima, Mejri. Rien que ça! On ne peut pas dire qu'avec tout ce beau monde, l'entraîneur Mohamed Azaïez n'a pas l'embarras du choix.

Arrêt sur image!

Dimanche dernier, lors du match CSHL-CAB, une image d'une rare beauté et de fair- play n'est pas passée inaperçue au Stade municipal d'Hammam-Lif. En effet, Walid Azaïez du côté local et Mohamed Azaïez du CAB, deux frères, deux anciens joueurs respectivement à l'EST et au CAB et actuels responsables dans leurs clubs respectifs, étaient réunis côte à côte, sur la pelouse, à l'issue de la rencontre.

Nés dans une famille de footballeurs puisque le père a joué au CSHL et l'oncle maternel, Nejib Klouz, a évolué au CAB, dans les années soixante-dix, ils sont tous deux appréciés du public sportif pour leur correction aussi bien sur le terrain que dans la vie de tous les jours.

De belles retrouvailles !