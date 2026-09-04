Angola: La Police arrête dix personnes soupçonnées d'exploitation illégale d'or à Caconda

Lubango — Dix ressortissants angolais ont été arrêtés jeudi, dans la municipalité de Caconda, province de Huíla, pour suspicion d'exploitation illégale d'or.

S'adressant à la presse, la directrice du Bureau de la communication institutionnelle et de la presse du Commandement provincial de la Police nationale à Huíla, la surintendante en chef Renata Matos, a indiqué que les personnes interpellées avaient été arrêtées au cours d'une opération menée de 10h00 à 17h00 dans la localité de Jamba-Ya-Mina, à 85 kilomètres du chef-lieu de la municipalité.

La responsable a précisé que les policiers avaient saisi deux barres-mines, une houe, quatre pelles, une masse, cinq pioches, une machette, un tamis, du gravier broyé ainsi que d'autres équipements utilisés pour l'exploitation illégale.

Elle a expliqué que les informations préliminaires indiquent que les personnes arrêtées auraient été recrutées par des responsables d'une entreprise pour exercer cette activité illégale. Une enquête est en cours afin d'identifier les éventuels commanditaires.