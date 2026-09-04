Angola: Tumulte autour d'une disparition présumée d'un organe génital fait six blessés

Lubango — La Police nationale a empêché, mardi, dans la municipalité de Hoque, province de Huíla, le lynchage d'un jeune homme de 24 ans, à la suite d'un tumulte provoqué par la disparition présumée d'un organe génital, qui a fait six blessés.

Selon une note de presse du Commandement provincial de la Police nationale, transmise jeudi à l'ANGOP, l'incident s'est produit au marché du Km 40, vers 13h40.

D'après le document, les faits se sont déroulés lorsque plus d'une centaine de personnes ont tenté de lyncher un jeune homme, désigné par la population comme étant à l'origine de la disparition présumée de l'organe génital d'un homme non identifié, après une poignée de main.

Face à l'agression, une patrouille composée de six agents de la Police nationale est intervenue pour secourir la victime. En réaction, la foule s'est retournée contre les forces de l'ordre et les a poursuivies jusqu'au poste de police situé dans le marché.

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Au cours de l'attaque du poste, les manifestants ont détruit des fenêtres et du matériel de bureau, blessant deux agents, qui ont dû recevoir des points de suture à l'hôpital.

Selon la note, afin de repousser l'agression et de préserver l'intégrité physique des agents et de la personne interpellée, les policiers ont effectué des tirs de sommation et de dissuasion. L'intervention a fait quatre blessés parmi les civils, dont trois hommes et une femme. Deux d'entre eux ont été touchés aux membres inférieurs, tandis que les deux autres ont subi des blessures légères.

La note précise que tous les blessés ont reçu les premiers soins à l'Hôpital municipal de Hoque. Deux d'entre eux ont obtenu leur sortie immédiatement, tandis que les deux autres ont été transférés à l'Hôpital « Dr António Agostinho Neto », où ils restent hospitalisés sous surveillance policière.

La Police nationale a exhorté la population à rejeter les mythes et les informations dépourvues de fondement scientifique, notamment les récits faisant état de la disparition d'organes génitaux à la suite d'un contact physique.

Elle a également appelé la population à s'abstenir de se faire justice elle-même.

Il s'agit du deuxième cas de disparition présumée d'un organe génital à la suite d'un contact physique rendu public cette année dans la province de Huíla. En mai dernier, la Police nationale avait arrêté deux jeunes dans le quartier João de Almeida, à la périphérie de la ville de Lubango, pour diffamation et atteinte à l'intégrité physique, après qu'ils eurent affirmé être victimes d'un tel phénomène.