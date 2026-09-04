Angola: Le Festival international de cinéma de Luanda clôture les inscriptions pour la compétition nationale

31 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/DP/DF/BS

Luanda — Le Festival international de cinéma de Luanda (FIC Luanda) 2026 a enregistré, samedi, 88 candidatures de films pour la compétition nationale

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP, à Luanda, les films sélectionnés seront annoncés le 15 septembre.

Le FIC Luanda se déroulera dans la capitale angolaise du 28 octobre au 2 novembre. À l'appel à candidatures pour la compétition nationale, les réalisateurs et producteurs angolais ont répondu avec un total de 88 oeuvres inscrites.

Durant la période de candidature, qui s'est étendue du 15 juillet au 30 août, l'organisation du festival a enregistré 60 candidatures dans la catégorie court-métrage de fiction, 16 dans celle du long-métrage de fiction et 12 documentaires, précise le communiqué.

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Il indique que les oeuvres soumises seront évaluées par l'équipe de programmation du FIC Luanda 2026, selon des critères artistiques et techniques portant notamment sur la réalisation, le scénario, les interprétations, la photographie, le montage, le son, la direction artistique et la qualité générale des productions.

La source souligne que le volet compétitif du programme constitue un espace consacré à la valorisation de la production audiovisuelle angolaise, à la promotion de la visibilité des créateurs nationaux et au renforcement des échanges entre les différentes cinématographies.

Le FIC Luanda 2026 est une initiative de l'Agence nationale des industries culturelles et créatives (ANICC), rattachée au ministère de la Culture, et s'inscrit dans la stratégie de dynamisation et de valorisation de l'industrie cinématographique angolaise.

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