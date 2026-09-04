Angola: Signature du contrat pour la réhabilitation de 75 kilomètres de la route nationale 240 à Cuanza-Sul

Sumbe — Les contrats pour la réhabilitation de 75 kilomètres de la route nationale (EN) 240, sur le tronçon Instituto dos Petróleos/Gabela, dans la province de Cuanza-Sul, ont été signés mercredi par le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos.

Le projet, d'un budget de 104,882 millions, 231 mille et 298 kwanzas, s'étalera sur 24 mois.

Les travaux créeront initialement 540 emplois, un nombre qui pourrait atteindre mille en période de pointe.

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Cette intervention améliorera les liaisons routières entre plusieurs communes de Cuanza-Sul, notamment Sumbe, Porto Amboim, Gabela, Quilenda, Ebo et Quibala, contribuant ainsi à renforcer les liens de la province avec les régions de l'est et du nord du pays.

Lors de la cérémonie de signature du contrat, Carlos Alberto dos Santos a déclaré que le lancement du projet répondait à une attente de longue date et constituait une étape importante pour améliorer la mobilité de la population et l'acheminement des produits agricoles.

« Nous attendions le début de ces travaux depuis de nombreuses années », a-t-il affirmé.

Il a précisé que la route devait être construite en pensant avant tout aux citoyens.

Selon le gouvernant, la nouvelle route aura une largeur de 12 mètres, contre neuf à dix mètres actuellement, et sera composée de deux couches d'asphalte : une couche de liaison et une couche de résistance à l'usure.

Il a expliqué que cette solution permettra une meilleure résistance de la route, compte tenu de l'intensité du trafic et en conformité avec le profil technique des routes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le ministre Carlos Alberto dos Santos a plaidé pour un renforcement des contrôles des véhicules en surcharge, l'un des facteurs contribuant à la dégradation des routes.

Cette route renforcera la liaison entre les autoroutes EN-100 et EN-230, offrant un itinéraire alternatif pour le trafic en provenance du Sud vers le Nord et l'Est de l'Angola.

Lors de l'événement, Carlos Alberto dos Santos a également annoncé que le Président de la République, João Lourenço, avait autorisé un investissement de 55 milliards de kwanzas pour la construction de 14 ponts sur le tronçon Gabela-Quibala.

Selon le ministre, les travaux devraient débuter en 2027 et viendront compléter les améliorations prévues sur l'autoroute BR-240.

De son côté, le gouverneur de Cuanza-Sul, Eugénio Laborinho, a souligné l'importance de l'EN-240 sur le réseau routier provincial, car elle dessert plusieurs municipalités de l'intérieur, où se concentre une grande partie de la production agricole.

« Ce projet témoigne de l'engagement du Gouvernement angolais en faveur du développement de notre province et du pays, ainsi que de l'amélioration des conditions de vie de notre population », a-t-il déclaré.

Eugénio Laborinho a exhorté les entreprises chargées de l'exécution et du suivi du projet à respecter les délais et à garantir la qualité des travaux.

Lors de ce même événement, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annoncé le lancement d'un programme de conservation et d'entretien de 215 kilomètres de routes dans les provinces de Bengo et de Cuanza-Sul.

Ce programme prévoit l'amélioration du revêtement, des systèmes de drainage et le renforcement de la signalisation sur la route nationale EN-100, dans le but d'accroître la sécurité routière.

Parmi les priorités figure le tronçon d'environ 20 kilomètres situé entre les ponts sur les rivières Longa et Queve.

Selon Carlos Alberto dos Santos, la route nationale -100 enregistre un trafic journalier estimé entre 2 200 et 2 400 véhicules, ce qui témoigne de son importance pour la circulation des personnes et des marchandises.

Le gouvernant a plaidé pour le renforcement des mesures de sécurité et l'amélioration des conditions de circulation sur l'ensemble du réseau routier national.

Lors de sa visite, le ministre a supervisé le lancement du projet d'entretien du tronçon Sumbe/Eval Guerra de 80 kilomètres de la route nationale 100, visité le nouveau périphérique de Sumbe et inspecté les travaux de construction de 1 816 logements sociaux dans le quartier de Saber Andar.