Congo-Kinshasa: Le Président de la République a participé à la cérémonie d'investiture de son homologue santoméen Carlos Vila Nova

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part, ce jeudi 3 septembre 2026, à la cérémonie de prestation de serment et d'investiture de son homologue de la République démocratique de São Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova, organisée dans la salle de Congrès de l'Assemblée nationale.

Ce déplacement présidentiel s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la République démocratique du Congo et la République dmocratique de São Tomé et Príncipe.

Dans son discours d'investiture prononcé devant l'Assemblée nationale à São Tomé, le Président Carlos Vila Nova a placé son nouveau mandat de cinq ans sous le signe de l'unité et du travail, avec deux grands engagements: la réconciliation politique et le renforcement de la confiance.

À la tête de São Tomé-et-Príncipe depuis octobre 2021, le Président Carlos Manuel Vila Nova a été réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 19 juillet 2026. Cette réélection ouvre une nouvelle étape pour le pays et le peuple santoméen.

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L'événement a eu lieu en présence de Chefs d'État africains ainsi que de plusieurs autres délégations étrangères.

En marge de cet événement, le Chef de l'État s'est également entretenu avec le Premier ministre santoméen, Américo Ramos.