Angola: La FAF écarte Franklin Inácio de l'équipe nationale de futsal

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a limogé mercredi Franklin Inácio de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale de futsal, suite à une résiliation de contrat d'un commun accord.

Ce limogeage, annoncé dans un communiqué publié mercredi sur la page Facebook de la FAF, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie consistant à nommer un entraîneur dédié exclusivement au futsal.

Franklin Inácio avait pris les rênes de l'équipe nationale en 2025, succédant au sélectionneur portugais Marcos Antunes.

Le sélectionneur angolais a qualifié l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026, grâce notamment à des victoires contre le Cameroun (12-0 et 7-1).

Le nouveau staff technique qui dirigera l'Angola lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en octobre sera annoncé prochainement, précise le communiqué.