Angola: Le ministre Mário Oliveira inaugure ZAP Fibra à Benguela

Benguela — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a inauguré mercredi ZAP Fibra dans la province de Benguela, dans le cadre de la stratégie de l'opérateur visant à fournir des solutions de connectivité Internet.

À cet effet, ZAP a installé, au « Complexe résidentiel 3 Casas », dans la ville de Lobito, un centre de traitement de données (Data Center), principale plateforme d'appui technique et de gestion des données pour les services Internet et de télévision, afin d'assurer l'exploitation et l'extension du réseau le long du littoral de la province de Benguela.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'inauguration, en présence du gouverneur provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, Mário Oliveira a souligné l'importance de la mise en service de ZAP Fibra dans la province, cette infrastructure constituant, selon lui, un élément essentiel du processus de transformation numérique de l'Angola.

Le ministre a estimé que la mise en service de cette infrastructure démontrait que « la numérisation du pays est en marche », ajoutant que cet investissement contribue à l'objectif de placer l'Angola sur la voie de la transformation numérique, qui figure parmi les priorités du gouvernement.

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Selon Mário Oliveira, la nouvelle infrastructure devrait bénéficier particulièrement aux jeunes et aux étudiants, en mettant à leur disposition un outil susceptible de contribuer à la recherche, ainsi qu'aux entreprises établies dans la province de Benguela, grâce à l'amélioration de leurs processus et au renforcement des conditions propices au développement de l'activité économique.

Le ministre a souligné que les investissements dans les infrastructures de connectivité devraient permettre aux entreprises de faire des « pas fermes et sûrs » dans le développement de l'économie, avec, à terme, un impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population.

Mário Oliveira a également mis en avant la possibilité offerte par cette infrastructure de fournir des services Internet et de télévision, estimant que la combinaison de la connectivité et du divertissement constitue « un binôme très important dans la vie de chacun d'entre nous ».

À cette occasion, le ministre a remercié le gouvernement provincial de Benguela pour son soutien au secteur en vue de l'extension des infrastructures de télécommunications dans la province, soulignant que la collaboration des autorités locales avait été déterminante pour la mise en service de ZAP Fibra dans la région.

« Notre ambition est plus grande : nous voulons couvrir l'ensemble du pays avec des services de fibre optique, avec un accès à Internet par fibre optique », a déclaré Mário Oliveira, faisant de l'extension nationale du réseau l'un des objectifs du gouvernement dans ce domaine des infrastructures.