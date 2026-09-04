Cameroun: Taxigo - 49 chauffeurs retenus pour le futur service de transport à l'aéroport de Douala

Le déploiement du service de transport aéroportuaire TAXIGO se précise à l'aéroport international de Douala. Au total, 49 chauffeurs ont été retenus au terme du processus de sélection organisé le mercredi 2 septembre 2026.

Cette sélection intervient dans le cadre des préparatifs du lancement de ce nouveau service, porté par ALO Technologies. Les candidats ont notamment été soumis à des entretiens ainsi qu'à un contrôle de leurs dossiers administratifs et sécuritaires.

Pour garantir la fiabilité du dispositif, une commission spéciale a été mise en place par Aéroports du Cameroun (ADC). Elle était dirigée par Bahayang Mbargaso Jacob, directeur de l'aéroport international de Douala.

La commission regroupait également plusieurs acteurs impliqués dans la sécurité et le fonctionnement de la plateforme aéroportuaire. Des représentants de la gendarmerie, de la police, de l'Autorité aéronautique du Cameroun, des services de renseignement et des équipes techniques d'ADC y ont notamment pris part. ALO Technologies était également représentée.

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Par ailleurs, les 49 chauffeurs sélectionnés ont été évalués suivant plusieurs critères, notamment la sécurité, le professionnalisme et l'éthique. Cette étape vise à s'assurer que les futurs conducteurs répondent aux exigences liées au transport des passagers dans un environnement aéroportuaire.

Avant leur entrée en fonction, les chauffeurs devront toutefois passer par une formation complémentaire. Celle-ci portera notamment sur la conduite défensive, la sécurité routière, l'accueil et la prise en charge des voyageurs. Ils seront également formés à l'utilisation des outils numériques nécessaires au fonctionnement de TAXIGO.

Ainsi, cette nouvelle étape marque une avancée dans le processus de mise en service de TAXIGO dans les principaux aéroports du Cameroun. Le projet ambitionne notamment de structurer davantage le transport des passagers à la sortie des plateformes aéroportuaires.

En outre, ALO Technologies a déjà communiqué sur les tarifs envisagés. À l'aéroport international de Douala, les courses standards devraient démarrer à 10 000 FCFA, avec une tarification appelée à varier en fonction de la destination.

Le lancement officiel du service reste donc attendu, tandis que les différentes équipes poursuivent les derniers préparatifs avant le déploiement opérationnel de TAXIGO.