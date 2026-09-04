Afrique Australe: Le Président João Lourenço adresse un message à son homologue zambien

Lusaka — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé un message à son homologue zambien réélu, Hakainde Hichilema, qui lui a été remis mardi à Lusaka par le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem.

La missive a été remise au secrétaire particulier du président zambien, Brudforo Machila, à l'issue de la cérémonie d'investiture de Hakainde Hichilema, qui s'est tenue au Stade national des Héros.

Âgé de 64 ans, Hakainde Hichilema a été réélu pour un deuxième mandat consécutif avec 61,4 % des suffrages, selon les résultats électoraux annoncés par les autorités zambiennes.

Chef du Parti uni pour le développement national (UPND), Hichilema a accédé pour la première fois à la présidence de la République le 24 août 2021, après avoir remporté les élections générales organisées la même année face à Edgar Lungu.

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Les relations de coopération entre l'Angola et la Zambie connaissent une dynamique soutenue, marquée par un renforcement des liens bilatéraux dans des secteurs stratégiques tels que la défense et la sécurité, les transports, l'énergie et le développement économique.

Dans les domaines de la défense et de la sécurité, les deux pays ont intensifié leurs efforts conjoints pour lutter contre la criminalité transnationale et renforcer la sécurité le long de leur frontière commune.

C'est dans ce contexte que s'est tenue la 34e réunion de la Commission mixte permanente de défense et de sécurité, au cours de laquelle ont été examinées des questions liées à la lutte contre l'immigration clandestine, le trafic illicite et d'autres formes de criminalité transfrontalière.

Dans les domaines économique et des transports, le corridor de Lobito constitue un projet stratégique destiné à faciliter l'acheminement des minerais et des produits agricoles zambiens à travers les infrastructures et les ports angolais.

La Zambie manifeste également un intérêt pour des investissements dans le secteur du raffinage, susceptibles de contribuer à approfondir la coopération dans les domaines énergétique et industriel.

La libre circulation des personnes constitue un autre volet important des relations entre l'Angola et la Zambie.

L'exemption de visa entre les deux pays facilite la circulation de leurs ressortissants et contribue à l'intensification des échanges commerciaux, culturels et sociaux.

Parallèlement, plusieurs accords et initiatives visent à renforcer la coopération dans les secteurs de l'énergie et des transports, notamment à travers l'interconnexion des réseaux électriques et l'amélioration des infrastructures de transport terrestres et aériennes.

Ces mesures sont essentielles pour renforcer la connectivité entre les deux pays, faciliter la circulation des personnes et des marchandises et favoriser le développement économique régional.