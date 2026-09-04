Angola: Les autorités locales saluent les projets de lutte contre la sécheresse dans le sud du pays

Ondjiva — La mise en oeuvre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA) représente l'un des plus importants investissements structurels, avec un fort impact social, économique et productif dans cette région, ont souligné ce jeudi les autorités locales de la province de Cunene.

Dans des déclarations à l'ANGOP, concernant la mise en service cette semaine des barrages hydroélectriques de Ndúe et de Calucuve dans la municipalité de Cuvelai (Cunene), certains espèrent que ces projets amorceront un nouveau cycle de développement et ouvriront de nouvelles perspectives pour la production agricole.

Pour l'évêque de l'Église luthérienne d'Angola, Tomás Ndahanapo, la construction de ces barrages représente la réalisation du rêve de milliers de familles qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable et abreuver leur bétail.

« Il convient de saluer et de reconnaître la vision stratégique du Président de la République, João Lourenço, car ces barrages contribueront à une agriculture durable, à la lutte contre la faim et la pauvreté, et garantiront le développement socio-économique des familles », a-t-il souligné.

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Le prélat a également plaidé pour la promotion de l'éducation communautaire afin que les bénéficiaires cessent de transporter de l'eau dans les canaux et les abreuvoirs, et ainsi éviter des incidents similaires à celui survenu dans le Canal de Cafu, peu après son inauguration.

De son côté, le roi d'Ombala Ya Nalueque, Mário Satipamba, a considéré ces projets hydrauliques comme une initiative de développement et d'intervention humanitaire, apportant une nouvelle approche face à la sécheresse.

Il a déclaré que ces projets auront un impact socio-économique incommensurable et représenteront un grand soulagement pour les familles et les éleveurs, qui n'auront plus à déplacer leurs animaux vers les lieux de transhumance.

À son tour, le directeur du bureau provincial du Développement économique et intégré, Felisberto Hissimungula, a souligné que la mise en service des barrages de Ndúe et de Calucuve stimulera une chaîne de production fonctionnelle, avec l'émergence d'entreprises dans le secteur industriel, l'exportation des produits, ainsi que le commerce de gros et de détail.

À cet effet, il a encouragé les entrepreneurs disposant de capacités financières à investir aux abords des barrages, afin de tirer parti du potentiel existant et de dynamiser l'économie locale.

Il a mentionné l'existence de dispositifs de soutien financier pour les agriculteurs, tels que le Fonds d'appui au développement agricole (FADA), le Fonds angolais de capital-risque actif (FACRA), le Fonds de garantie de crédit (FGV), la Banque de développement de l'Angola (BDA) et d'autres institutions bancaires commerciales.

Il a rappelé que, le long du Canal de Cafu, 14 agriculteurs bénéficient déjà d'un crédit de la FADA, d'un montant de 140 millions de kwanzas, ainsi que de tracteurs et de motoculteurs, dans le cadre du Programme de mécanisation, avec un fonds de roulement de cinq millions de kwanzas.

Felisberto Hissimungula a également souligné le financement alloué à 50 coopératives situées dans le périmètre de Cafu, une action qui sera mise en oeuvre par la CUAM, dans le cadre d'un partenariat avec le FADA.

Le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Cunene, Carlos Ndanyengondunge, a déclaré que, tout comme Cafu, les barrages de Ndúe et de Calucuve constituent un axe majeur pour le développement de la production locale.

Il a ajouté que la mise en service de ces infrastructures permettra de passer d'une agriculture de subsistance, entièrement dépendante des précipitations, à une agriculture irriguée.

« Nous espérons que grâce à ces barrages, dans les cinq prochaines années, Cunene pourra dynamiser son agriculture en termes de productivité et évoluer d'une agriculture de subsistance vers une agro-industrie », a-t-il souligné.

Carlos Ndanyengondunge a également mis en avant la mise en oeuvre du Centre intégré de production de pâturages et de fourrages, réalisé sur une superficie de deux mille hectares, dans la localité d'Embudo (Ndúe), lors de la phase de déforestation nécessaire à l'installation d'un système d'irrigation par aspersion (pivot central).

Il a expliqué que ce projet sera diffusé auprès des producteurs, car il s'agit d'un champ de démonstration destiné à enseigner aux éleveurs comment cultiver du foin pour nourrir le bétail pendant la saison sèche.

Potentiel des barrages

Situés dans la commune de Mukolongondjo (Cuvelai), à environ 167 kilomètres de la capitale du Cunene (Ondjiva), les barrages de Ndúe et de Calucuve font partie des cinq grands projets d'infrastructure destinés à lutter contre la sécheresse dans cette province.

Le barrage de Ndúe (à 97 kilomètres de la ville de Mukolongondjo), qui traverse Cuvelai, Chissuata et Cafima, bénéficiera, dans un premier temps, à environ 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail, tout en créant des emplois directs et indirects, principalement pour les jeunes.

L'infrastructure comprend également un barrage de 32,80 mètres de haut et de 1 500 mètres de long, d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau, associé à un aqueduc de 75 kilomètres équipé de 15 pompes.

Ce barrage est destiné à divers usages économiques et sociaux, et bénéficiera à la population, à l'agriculture et à l'élevage le long du canal.

Calucuve, situé à 34 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, également située dans la municipalité du même nom, profitera à près de 200 000 têtes de bétail et à plus de 80 000 habitants de la région.

Le barrage mesure 31,60 mètres de haut et 2 184 mètres de long, et sa capacité de stockage est d'environ 141 millions de mètres cubes d'eau. Il est alimenté par un aqueduc de 240 kilomètres équipé de 22 pompes.

La construction des barrages de Ndúe et de Calucuve a débuté le 28 octobre 2021 avec la pose de la première pierre par la ministre d'État aux Affaires sociales de l'époque, Carolina Cerqueira.

Placé sous la tutelle du ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), le projet bénéficie d'un suivi permanent et d'un soutien particulier du Président de la République, João Lourenço, qui s'est rendu régulièrement dans la province de Cunene entre 2019 et 2024.

Production à Cafu

Concernant la production le long du Canal de Cafu, Carlos Ndanyengondunge a déclaré que, même si l'objectif escompté n'a pas encore été atteint, les résultats sont satisfaisants, grâce à l'implication de plus d'un millier de familles installées dans la région.

En termes de productivité, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Cunene a indiqué que la production cumulée dépasse 22 000 tonnes de produits divers, les tomates se distinguant par leur forte consommation et leur rentabilité élevée pour les agriculteurs.

Il a ajouté que la production à Cafu a permis d'accroître l'offre de légumes locaux, inversant ainsi la situation antérieure où la plupart des légumes provenaient des provinces de Huíla, Namibe, Benguela et de la République de Namibie.

Le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA) est une initiative stratégique de l'Exécutif angolais visant à résoudre structurellement la pénurie d'eau et les conséquences de la sécheresse dans les provinces de Cunene, Namibe et Huíla.

Grâce à ce projet, l'Exécutif entend garantir des réserves d'eau aux populations locales et à la survie du bétail, dynamiser l'agriculture irriguée, l'élevage et la sécurité alimentaire dans la région Sud, réduire l'exode rural et le décrochage scolaire, et améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables.