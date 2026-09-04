Angola: Mise en relief du potentiel du corridor logistique pour le développement du Sud angolais

Menongue — Le président du conseil d'administration du Port de Namibe, Manuel Nazareth Neto, a souligné, mercredi à Menongue, le potentiel de l'unité portuaire et les avantages du corridor logistique pour le développement économique du Sud angolais.

Manuel Nazareth Neto s'exprimait devant la presse à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de Cubango, José Martins, au cours de laquelle il a sollicité le soutien institutionnel du gouvernorat provincial afin d'assurer la réussite de la participation du Port de Namibe à la première édition de l'Expo Cubango, qui se tiendra du 10 au 13 septembre.

Selon le responsable, la présence à l'Expo Cubango s'inscrit dans la stratégie de travail de l'unité portuaire avec les provinces de Namibe, Huíla, Cubango, Cuando et Cunene, considérées comme fondamentales pour le développement du corridor logistique.

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Le PCA a expliqué qu'en plus de participer à l'exposition, la délégation entend nouer des contacts avec les dirigeants d'associations d'entreprises, de grandes entreprises et d'établissements d'enseignement et de recherche de la province, afin de présenter les opportunités offertes par le corridor logistique.

« Nous présenterons nos objectifs lors de l'Expo Cubango », a-t-il déclaré, ajoutant que cette initiative permettra également de recueillir les préoccupations et les propositions des acteurs économiques locaux.

Manuel Nazareth Neto a souligné que la diffusion de l'importance et des avantages du corridor de Namibe est une priorité pour le secteur des transports et a précisé que le projet comprend, entre autres, le Port de Namibe et la ligne ferroviaire de Moçâmedes.

Il a également annoncé la tenue, au premier trimestre 2027, du Forum des affaires et des investissements de la chaîne de valeur du corridor logistique de Namibe, auquel une forte participation du monde des affaires, du Gouvernorat provincial de Cubango et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est attendue.

Pour le PCA, la préparation du forum doit commencer dès maintenant afin d'intégrer pleinement les préoccupations et les opportunités identifiées dans les différentes provinces à la stratégie de développement du corridor.

Le corridor, une réalité

Manuel Nazareth Neto a déclaré que le Corridor logistique de Namibe « est déjà une réalité » et n'est plus un simple projet en gestation, l'appel d'offres pour sa concession ayant été lancé et deux des trois candidats retenus.

Il a indiqué que l'évaluation des deux propositions retenues est en cours et que le nom du concessionnaire retenu sera annoncé publiquement ultérieurement.

Selon le responsable, le projet prévoit la modernisation du réseau ferroviaire, avec la remise en état des lignes, l'acquisition de nouvelles locomotives et de nouveaux wagons, ainsi que l'amélioration des services portuaires pour faciliter la circulation et la logistique des marchandises.

À l'occasion de l'Expo Cubango, le Port de Namibé prévoit de présenter ses capacités opérationnelles, ses services et son offre de solutions destinés aux entreprises, et de recueillir les avis des acteurs économiques sur les principaux obstacles et opportunités liés à la chaîne de valeur du corridor.

Manuel Nazareth Neto a estimé que les contributions des entreprises, des universitaires et des autres parties prenantes permettraient de définir des stratégies garantissant que le corridor logistique de Namibé génère des bénéfices concrets pour les provinces qu'il traverse et contribue au développement économique intégré de la région Sud.