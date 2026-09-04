Sénégal: Légère progression de 0,5% du résultat net de la Société Générale Côte d'Ivoire au premier semestre 2026.

4 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net de la Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI) a enregistré une légère progression de 0,5% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité à fin juin 2026 établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net s'est élevé à 53,350 milliards de FCFA contre 53,077 milliards FCFA au 30 juin 2025.

Quant au total bilan, il s'est situé à 4 054 milliards de FCFA, en progression de 8,9% comparé au 30 juin 2025. Les capitaux propres de la banque s'établissent à 548 milliards FCFA en hausse de +22,7%, reflétant, selon les responsables de la Banque la solidité du bilan.

Le rapport d'activité indique des crédits à la clientèle en hausse de 7% à 2 581,361 milliards de FCFA contre 2 417,505 milliards de FCFA au premier semestre 2025. Quant aux dépôts de la clientèle, ils ont augmenté plus modestement de 4,5% à 3 067 milliards de FCFA contre 2 935 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

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Le produit net bancaire (PNB) a enregistré une légère hausse de 1,6% s'établissant à 134,059 milliards de FCFA contre 132,011 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, les frais généraux ont connu une baisse de 4,4%, se situant à 49,137 milliards de FCFA contre 51,391 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Le résultat brut d'exploitation s'est rehaussé de 5,3%, passant de 81 milliards de FCFA au 30 juin 2025 à 85 milliards de FCFA au 30 juin 2026.

Le coût net du risque a enregistré une progression de 9% avec un niveau de 20,030 milliards de FCFA contre 18,359 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

« Sur le second semestre 2026, la banque entend poursuivre ses objectifs de croissance durable en mettant l'accent sur la satisfaction clientèle, le financement de la clientèle, la poursuite des actions d'optimisation des coûts, le maintien d'une gestion prudente des risques, les projets de transformation digitale et d'automatisation », ont avancé les responsables de la SGCI sur les perspectives qui se dessinent.

Selon eux, la banque demeure confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs de croissance, tout en préservant la solidité de ses fondamentaux financiers.

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