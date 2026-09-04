Cote d'Ivoire: Retour sur investissements - Les actionnaires de la Société de Distribution d'Eau du pays percevront un dividende de 4,725 milliards FCFA le 16 septembre 2026.

La Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire (SODECI) mettra en paiement le 16 septembre 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel global brut de 4,725 milliards de FCFA, a informé la direction générale de la Bourse Régionales des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 9 millions d'actions, cela correspond à un dividende brut par action de 525 FCFA. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) applicable est de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 462 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 472,5 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mercredi 16 septembre 2026, le titre SODECI cotera ex-dividende à partir du mardi 15 septembre 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions SODECI, et en conséquence profiter du dividende net qui sera versé, ont jusqu'au lundi 14 septembre 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

Au 31 décembre 2025, la SODECI a réalisé un résultat net de 4,662 milliards de FCFA contre 3,560 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une hausse de 31%.

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Le chiffre d'affaires s'est élevé à 189,4 milliards de FCFA contre 172,2 milliards de FCFA en 2024, soit une progression de 10 %.

Les achats de matières premières et fournitures liées ont évolué de 4,981 milliards de FCFA à 30,7 milliards de FCFA contre 25,7 milliards de FCFA en 2024.

Les autres achats se sont établis à 51,228 milliards de FCFA contre 49,054 milliards de FCFA en 2024 (+2,174 milliards). De leur côté, les services extérieurs se sont établis 43,900 milliards de FCFA contre 40,444 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 3,456 milliards.

La valeur ajoutée de la SODECI a connu une progression de 11,03% à 49,715 milliards de FCFA contre 44,776 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, l'excédent brut d'exploitation (EBE) enregistre une hausse de 21,37%, passant de 17,946 milliards de FCFA en 2024 à 21,782 milliards de FCFA en 2025.

Pour sa part, le résultat d'exploitation suit la même tendance haussière, se situant à 9,105 milliards de FCFA contre 6,770 milliards de FCFA en 2024 (+34,49%).

Le même constat est noté concernant le résultat des activités ordinaires avec une progression de 39% à 8,642 milliards de FCFA contre 6,220 milliards de FCFA en 2024.