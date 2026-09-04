Sénégal: Audience au Palais entre le chef de l'Etat et le patronat - Climat des affaires, stabilité sociale au menu de la rencontre

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu le jeudi 3 septembre 2026, au Palais de la République, une importante délégation du Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp), conduite par son président, Baïdy Agne.

Selon un communiqué de presse, les échanges ont porté sur les principales préoccupations des employeurs et sur les voies d'une coopération dynamique entre l'État et le secteur privé, au service de l'économie nationale et de l'emploi.

Le Cnp a remis au Chef de l'État un mémorandum résumant les principales propositions du patronat.

Le Président de la République a salué la qualité du dialogue avec le secteur privé et réaffirmé sa volonté de le renforcer dans un cadre de concertation régulier.

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Le document renseigne que les propositions soumises à la haute attention du Chef de l'Etat s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 par le financement de l'économie, la contribution du secteur des assurances et des banques, le new deal technologique, la relance du secteur des Btp, la sécurisation des approvisionnements pétroliers et gaziers, l'accroissement des flux d'investissements privés dans des secteurs majeurs tels que le tourisme, l'industrie, les mines et l'agro-business.

Les autres propositions ont porté sur l'amélioration du climat des affaires, la stabilité sociale, ainsi que sur l'insertion des jeunes en milieu professionnel.

La délégation du Bureau exécutif du Cnp a exprimé par la voix de son président Baïdy Agne toute sa satisfaction suite aux échanges très constructifs avec le Président de la République.