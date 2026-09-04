Congo-Kinshasa: Traque des sociétés minières illicites au Sud-Kivu

Le ministère national des Mines renforce les mesures pour assainir le secteur minier dans la province du Sud-Kivu. Depuis lundi 31 aout, une commission ad hoc est mise en place pour vérifier la conformité des entreprises opérant à Mwenga, Fizi, Uvira, Baraka et Shabunda. Cette initiative intervient alors que les plaintes se multiplient sur la poursuite des activités d'exploitation illicite des minerais dans la région, selon la société civile.

Les opérateurs miniers concernés sont conviés à des séances d'audition, selon des sources proches du ministère. Ces sessions portent sur la vérification des documents et de leur conformité, en présence des députés nationaux élus du Sud-Kivu.

Les opérateurs doivent présenter les éléments attestant de leur régularité, à savoir :

Documents juridiques

Titres miniers

Obligations fiscales

Exigences environnementales et sociales

Les preuves de traçabilité des minerais.

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Le ministère des Mines précise qu'à l'issue des vérifications, un rapport établira la situation de chaque opérateur. Ce rapport permettra ensuite de prendre les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Cette action du ministère intervient alors que des plaintes se multiplient sur la superposition des titres miniers dans plusieurs périmètres de Mwenga. La société Lugushwa Mining a récemment dénoncé, dans un entretien avec Radio Okapi, l'existence de coopératives locales servant de couverture à des entreprises fictives pour exploiter de l'or dans la région.

Elle a notamment indexé certaines autorités locales d'être impliquées dans cette mafia.

De leur côté, les autorités provinciales contactées par Radio Okapi se sont montrées réservées sur la question.