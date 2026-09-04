Congo-Kinshasa: Afflux de déplacés fuyant les combats entre les FARDC et l'AFC/M23 à Walikale

4 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le chef du groupement de Waloa Loanda, dans le secteur des Wanianga, à Walikale (Nord-Kivu), appelle les autorités congolaises à une intervention urgente face à l'arrivée massive de déplacés ayant fui les combats dans les groupements d'Ufamandu I et II, dans le territoire voisin de Masisi, dans la même province.

Mafuluko Mwiyanya affirme également que son entité est de plus en plus exposée aux affrontements entre les rebelles de l'AFC/M23 et les FARDC, appuyées par les Wazalendo. Selon lui, une partie du groupement de Waloa Loanda est déjà affectée par les combats.

« Toute la population est aujourd'hui en difficulté à cause de l'arrivée massive de déplacés en provenance des groupements d'Ufamandu I et II », affirme Mafuluko Mwiyanya, qui demande aux autorités de renforcer leur intervention.

L'autorité coutumière appelle également au soutien des FARDC et des Wazalendo pour faire face à la situation sécuritaire dans la zone.

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Huit blessés recensés à Busurungi

Selon Mafuluko Mwiyanya, les combats sont actuellement intenses à Biriko, une localité située à la limite entre Waloa Loanda et Ufamandu.

Le chef coutumier indique par ailleurs avoir recensé huit blessés à Busurungi, chef-lieu du groupement de Waloa Loanda, à son retour de cette localité.

Il sollicite l'appui des autorités afin de contribuer au rétablissement de la paix dans le territoire de Walikale et dans son groupement.

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