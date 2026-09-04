Congo-Kinshasa: La C64 appelle à manifester le 15 septembre contre le projet de changement de la Constitution

La C64 appelle les Congolais à manifester le 15 septembre prochain devant le Palais du Peuple, à Kinshasa, pour s'opposer au projet de changement de la Constitution. L'annonce a été faite jeudi 3 septembre à l'issue d'une réunion consacrée aux préparatifs de cette mobilisation.

Prenant la parole au nom de la conférence des présidents de la C64, Franklin Tshiamala, secrétaire général du parti LGD de l'opposant Matata Ponyo, a appelé les Congolais à se mobiliser face à ce qu'il présente comme les priorités du pouvoir.

« Pendant que les Congolais enterrent leurs morts, chôment et subissent la corruption, la seule urgence du pouvoir reste le changement constitutionnel », a-t-il dénoncé.

Les responsables de la C64 ont notamment cité la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les décès liés à l'épidémie d'Ebola, le chômage ainsi que la corruption et les détournements de deniers publics parmi les problèmes auxquels le pays est confronté.

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Pour Franklin Tshiamala, ces difficultés devraient constituer des priorités pour les autorités plutôt que la modification de la loi fondamentale.

Une mobilisation devant le Palais du Peuple

La C64 entend ainsi réunir ses partisans le 15 septembre devant le Palais du Peuple afin de faire entendre son opposition au projet de changement constitutionnel.

Franklin Tshiamala a également appelé les députés nationaux à exercer leur mandat dans l'intérêt de la population. Il a averti que les manifestants pourraient leur demander des comptes s'ils estimaient qu'ils s'écartaient de ce mandat.

La C64 affirme vouloir faire de cette mobilisation un moyen de faire entendre sa position sur l'avenir de la Constitution et d'exprimer son opposition à ce qu'elle présente comme une volonté d'instaurer un pouvoir à vie.