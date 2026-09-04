Congo-Kinshasa: Ebola au pays- La CENCO appelle à une mobilisation accrue

Face à la progression de la maladie à virus Ebola, qui a fait plus de trois mille morts en RDC, la Conférence épiscopale nationale du Congo lance cri d'alarme. Dans un message adressé à la presse mercredi 2 août, elle appelle à une mobilisation accrue autour de la prévention, de la prise en charge des malades et de la protection des communautés.

« L'Église catholique affirme suivre avec attention l'évolution de cette 17e épidémie d'Ebola, déclarée officiellement par le ministère de la Santé publique le 15 mai 2026 », indique le document signé par Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO.

Défis de la riposte

La CENCO déplore de nombreux obstacles qui obstruent la lutte contre l'épidémie :

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insuffisance d'équipements dans les établissements de santé

ruptures répétées de stocks

absence du matériel de protection a certains sites

démotivation du personnel de santé liée à une prise en charge financière et logistique insuffisante

actes de violence visant des agents sanitaires

« L'épiscopat déplore ainsi la circulation de fausses informations, de renseignements incomplets et de messages trompeurs autour de la maladie. Certaines croyances attribuant Ebola à la sorcellerie ou à un mauvais sort contribueraient à éloigner des malades des structures de soins », poursuit le document.

Pour la CENCO, la réponse à Ebola ne peut, cependant, pas reposer uniquement sur les moyens médicaux. L'adhésion des populations aux mesures de prévention demeure déterminante.

Appel de l'OMS

A ce sujet, l'OMS tire la sonnette d'alarme et réclame 1,3 milliard de dollars pour éviter ce qu'elle qualifie d'hécatombe.

Cette organisation insiste sur le fait que la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo se joue aussi sur le terrain financier.

L'OMS s'est exprimée au cours d'une une réunion d'information virtuelle avec les États membres.